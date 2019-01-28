Строккюр впервые сняли на тепловизор в слоу-мо

Строккюр — это гейзер в геотермическом районе Исландии около реки Хвитау. Он заслуженно считается самым активным из гейзеров долины Хаукадалур в юго-западной части страны: Строккюр извергается каждые 4−6 минут, выпуская воду на высоту до 30 метров! Авторам видеоблога The Slow Mo Guys впервые удалось запечатлеть гейзер высокоскоростной съёмкой с дрона, да ещё и через объектив тепловизора!