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13:31 (мск), источник: Популярная механика

Строккюр впервые сняли на тепловизор в слоу-мо

Строккюр — это гейзер в геотермическом районе Исландии около реки Хвитау. Он заслуженно считается самым активным из гейзеров долины Хаукадалур в юго-западной части страны: Строккюр извергается каждые 4−6 минут, выпуская воду на высоту до 30 метров! Авторам видеоблога The Slow Mo Guys впервые удалось запечатлеть гейзер высокоскоростной съёмкой с дрона, да ещё и через объектив тепловизора!

Температура дождевой воды в долине Хаукадалур повышается на 1 °C с понижением глубины на каждые 20 сантиметров. На относительно небольшой глубине температура воды достигает точки кипения, и пар выталкивает её на поверхность. Снаружи это выглядит совершенно невероятно: земля словно набухает, а затем взрывается, выпуская вверх огромный столб горячей воды.

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Строккюр ежегодно привлекает большое количество туристов, а ребята с канала The Slow Mo Guys впервые сняли знаменитый гейзер с высоты птичьего полёта в замедленном движении. Более того, теперь Строккюр можно рассмотреть и через тепловизор!

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