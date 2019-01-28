Под рестораном в центре Лиссабона нашли древнеримское кладбище
Археологи нашли под рестораном в центре Лиссабона древнеримское кладбище, созданное около двух тысяч лет назад сообщается на сайте
Археологи нашли под рестораном в центре Лиссабона древнеримское кладбище, созданное около двух тысяч лет назад сообщается на сайте
На нем исследователи обнаружили 25 захоронений и урны с кремированными останками 35 человек. Помимо кладбища исследователи обнаружили более поздние артефакты, сделанные в
Судя по результатам археологических раскопок, финикийское поселение на месте Лиссабона существовало еще 3,2 тысячи лет назад. Во время Пунических войн, после разгрома карфагенских войск, римляне включили Олисипо (тогдашнее название Лиссабона) и территорию вокруг него в состав Римской республики. Граждане города получили право на самоуправление и были освобождены от налогов. Позднее, в 138 году Олисипо вошел в состав римской провинции Лузитания.
В 2016 году владельцы популярного ресторана «Solar dos Presuntos», который находится в центре Лиссабона, захотели расширить его территорию. Обязательные охранные археологические работы перед началом строительства проводила компания Neoépica. Сначала специалисты компании обнаружили хорошо сохранившиеся артефакты
Сохранились погребения 25 человек и урны с кремированными останками как минимум 35 человек. Также были найдены погребальные дары, в частности монеты и керамическая посуда. Сотрудники компании нашли еще более древние слои,
Екатерина Русакова