Под рестораном в центре Лиссабона нашли древнеримское кладбище

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На нем исследователи обнаружили 25 захоронений и урны с кремированными останками 35 человек. Помимо кладбища исследователи обнаружили более поздние артефакты, сделанные в XV—XVI вв. еках и остатки керамики доисторического периода.

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Судя по результатам археологических раскопок, финикийское поселение на месте Лиссабона существовало еще 3,2 тысячи лет назад. Во время Пунических войн, после разгрома карфагенских войск, римляне включили Олисипо (тогдашнее название Лиссабона) и территорию вокруг него в состав Римской республики. Граждане города получили право на самоуправление и были освобождены от налогов. Позднее, в 138 году Олисипо вошел в состав римской провинции Лузитания. Из-за налетов местного племени лузитанов город пришлось обнести стенами. При императоре Октавиане Августе римляне построили в Олисипо большой театр, бани и несколько храмов. В городе строились многоэтажные жилые дома (инсулы), был построен форум, а под одной из центральных площадей Лиссабона, площадью Фигейра, был найден большой некрополь, который использовался в I—IV вв. еках. Город находился под властью римлян до начала V века, а потом был завоеван варварам — вандалами, аланами и сарматами.

В 2016 году владельцы популярного ресторана «Solar dos Presuntos», который находится в центре Лиссабона, захотели расширить его территорию. Обязательные охранные археологические работы перед началом строительства проводила компания Neoépica. Сначала специалисты компании обнаружили хорошо сохранившиеся артефакты XV—XVI вв. еков, в основном керамическую посуду.

В более древнем слое, на глубине около шести метров, археологи нашли остатки древнеримского кладбища, созданного около двух тысяч лет назад.

Сохранились погребения 25 человек и урны с кремированными останками как минимум 35 человек. Также были найдены погребальные дары, в частности монеты и керамическая посуда. Сотрудники компании нашли еще более древние слои, по-видимому, доисторического времени, а в них — остатки керамики.