В США доцент попросила говорить по-английски на переменах. Ее понизили
Доцент Дюкского университета в США была понижена в должности
Доцент Дюкского университета в США была понижена в должности
Доцент потеряла должность куратора учебных программ по биостатистике. Университет выпустил официальное извинение.
Письмо Нили не содержало расистских высказываний. Она говорила о двух своих коллегах, которые якобы услышали студентов и хотели записать их имена, чтобы избегать работы с ними над проектами. Таким образом, нежелание говорить
Разговаривать на языке, который понимают не все студенты факультета — невежливо, так как остальным это может показаться оскорбительным, считает Нили. «Студентам-международникам. […] ПОЖАЛУЙСТА ПОЖАЛУЙСТА ПОЖАЛУЙСТА постарайтесь свести эти нежелательные последствия к минимуму, когда решаете разговаривать в этом здании на китайском», — написала она (орфография сохранена).
Коллеги Нили, по ее словам, «были разочарованы тем, что эти студенты не воспользовались возможностью улучшить свой английский». «Я призываю вас пользоваться исключительно английским языком, все время пока вы находитесь в здании факультета или в любой другой профессиональной среде», — писала профессор.
Скриншоты письма Нили, попав сначала в студенческую газету, разошлись и по англоязычным, и по китайским соцсетям. Ее упрекали в бесчуственности и расизме, а ее неназванных коллег — в предвзятом отношении к студентам из Китая. Учащихся особенно обеспокоило заявление, что профессора могут выбирать студентов для проектов на основе того, как те себя ведут.
В китайском аналоге «Твиттера» Weibo тем временем расходится хэштег «в Дюкском университете запретили китайский». Пользователи делятся данными Нили, обвиняя ее в расизме.
Однако многие студенты университета, приехавшие в США из Китая, сказали
Некоторые согласны с тем, что громкие разговоры на других языках могут беспокоить англоязычных студентов.