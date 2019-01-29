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12:50 (мск), источник: BBC News Русская служба

В США доцент попросила говорить по-английски на переменах. Ее понизили

Доцент Дюкского университета в США была понижена в должности из-за того, что попросила студентов говорить по-английски. Ее адресованное студентам из Китая письмо вызвало фурор в соцсетях.

Источник: BBC News Русская служба

Доцент потеряла должность куратора учебных программ по биостатистике. Университет выпустил официальное извинение.

Меган Нили, доцент и куратор курса по биостатистике, в своей рассылке студентам пожаловалась на двух учащихся медицинского факультета, которые очень громко разговаривали по-китайски в общественных помещениях.

Письмо Нили не содержало расистских высказываний. Она говорила о двух своих коллегах, которые якобы услышали студентов и хотели записать их имена, чтобы избегать работы с ними над проектами. Таким образом, нежелание говорить по-английски «может иметь непредвиденные последствия» для них самих, писала Нили.

Профессор из Университета Дьюка разослала электронное письмо, в котором просила китайских студентов не говорить по-китайски в школьном здании.

Разговаривать на языке, который понимают не все студенты факультета — невежливо, так как остальным это может показаться оскорбительным, считает Нили. «Студентам-международникам. […] ПОЖАЛУЙСТА ПОЖАЛУЙСТА ПОЖАЛУЙСТА постарайтесь свести эти нежелательные последствия к минимуму, когда решаете разговаривать в этом здании на китайском», — написала она (орфография сохранена).

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Коллеги Нили, по ее словам, «были разочарованы тем, что эти студенты не воспользовались возможностью улучшить свой английский». «Я призываю вас пользоваться исключительно английским языком, все время пока вы находитесь в здании факультета или в любой другой профессиональной среде», — писала профессор.

Скриншоты письма Нили, попав сначала в студенческую газету, разошлись и по англоязычным, и по китайским соцсетям. Ее упрекали в бесчуственности и расизме, а ее неназванных коллег — в предвзятом отношении к студентам из Китая. Учащихся особенно обеспокоило заявление, что профессора могут выбирать студентов для проектов на основе того, как те себя ведут.

Группа студентов запустила петицию с просьбой проверить заявления доцента. К воскресенью под этой просьбой подписались две тысячи человек, включая студентов других университетов.

В китайском аналоге «Твиттера» Weibo тем временем расходится хэштег «в Дюкском университете запретили китайский». Пользователи делятся данными Нили, обвиняя ее в расизме.

Однако многие студенты университета, приехавшие в США из Китая, сказали Би-би-си, что поддерживают Нили и расисткой ее не считают.

Некоторые согласны с тем, что громкие разговоры на других языках могут беспокоить англоязычных студентов.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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