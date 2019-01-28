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14:21 (мск), источник: N + 1

Умерла самая одинокая утка в мире по кличке Тревор

Соболезнования выразил новозеландский парламент.

Источник: AFP 2019

Селезень по кличке Тревор, единственная утка в маленьком островном государстве Ниуэ и, вероятно, самая одинокая утка в мире, умер в эти выходные, говорится в сообщении на странице Тревора в фейсбуке. Историю также рассказывает агентство AFP.

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Остров Ниуэ находится в 2,4 тысячи километров к северо-востоку от Новой Зеландии, на нем живет 1600 человек, при этом ежегодно его посещают около 9 тысяч туристов. Ниуэ — коралловый остров, на нем нет ни прудов, ни болот, и не было уток до появления одного самца, который, как считается, попал туда со штормом из Новой Зеландии. Селезень, которого назвали Тревором в честь спикера новозеландского парламента Тревора Малларда (словом mallard в английском языке называют диких уток), поселился в луже у дороги, которую регулярно пополняли местные пожарные.

Тревор прославился после того, как о нем узнала приехавшая на остров редактор издания New Zealand Herald, которой кто-то сказал «повернуть направо у утки», объясняя путь куда-то. Выяснилось, что Тревор — действительно единственная утка на острове.

«Мы можем подтвердить, что утка Тревор скончался. Его видели мертвым в кустах после нападения собак», — говорится в сообщении. Свои соболезнования жителям Ниуэ выразили, в частности, Торговая палата страны и сам Тревор Маллард, оставивший соответствующий комментарий под постом.

Недавно на Гавайях умерла последняя известная гавайская тропическая улитка вида Achatinella apexfulva по кличке Джордж. Ему было 14 лет, и, как и Тревор, он не оставил потомства.

Ольга Добровидова.

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