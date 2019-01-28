Умерла самая одинокая утка в мире по кличке Тревор
Соболезнования выразил новозеландский парламент.
Соболезнования выразил новозеландский парламент.
Селезень по кличке Тревор, единственная утка в маленьком островном государстве Ниуэ и, вероятно, самая одинокая утка в мире, умер в эти выходные, говорится в сообщении на странице Тревора в фейсбуке. Историю также рассказывает агентство AFP.
Остров Ниуэ находится в 2,4 тысячи километров к
Тревор прославился после того, как о нем узнала приехавшая на остров редактор издания New Zealand Herald, которой
«Мы можем подтвердить, что утка Тревор скончался. Его видели мертвым в кустах после нападения собак», — говорится в сообщении. Свои соболезнования жителям Ниуэ выразили, в частности, Торговая палата страны и сам Тревор Маллард, оставивший соответствующий комментарий под постом.
Недавно на Гавайях умерла последняя известная гавайская тропическая улитка вида Achatinella apexfulva по кличке Джордж. Ему было 14 лет, и, как и Тревор, он не оставил потомства.
Ольга Добровидова.