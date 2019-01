Комик станцевал с сыном в платьях принцессы Эльзы и расколол мир надвое

Популярный норвежский комик Орьян Бурое (Ørjan Burøe) на днях выложил в свои соцсети видео, на котором он со своим маленьким сыном танцует в голубых платьях под песню Эльзы «Отпусти и забудь» из «Холодного сердца».

В настоящий момент ролик набрал почти четыре миллиона просмотров и сотни тысяч комментариев.

Репост с танцем сделал в том числе твиттер-аккаунт CBS News с подписью «самый лучший отец на свете». В комментариях пользователи стали обсуждать, как важно поддерживать своих детей, даже если те хотят быть принцессами из диснеевской сказки.

Позже выяснилось, что четырехлетний Декстер уже давно обожает принцессу Эльзу из мультфильма «Холодное сердце» и ее мотивирующую песню «Отпусти и забудь» (Let It Go), которая, кажется, нравится всем детям.

«Сейчас он обожает Эльзу. И я подумал, что стоит увидеть это его глазами», — рассказал Орьян.

Тогда норвежец заказал на eBay два голубых платья и устроил своему сыну настоящий праздник.

Комик также добавил, что и не думал стесняться того, что его ребенок предпочитает женского персонажа мультфильма, а не, к примеру, футбол. По его мнению, Декстеру приглянулась Эльза как раз потому, что эта героиня очень сильная.

«Дети не судят по полу. И не судят по цвету кожи. Для него Эльза особенная, настоящая супергероиня», — добавил Орьян.

«Иногда важно дать себе возможность сделать что-то, что может смутить тебя, а потом просто отпустить (цитата из песни Let it go — прим. ред.). Многие люди используют социальные сети для негативных вещей, я же считаю, что более важно делиться счастливыми моментами», — поделился комик своими мыслями с журналистами.

Трогательный поступок отца заставил людей разделиться на два лагеря. Кто-то благодарил комика и восхищался его поступком, в том числе многие знаменитости поддержали его, сделав репосты танца к себе на страницы (например, это сделал американский электронщик Моби).

Однако многие остались возмущены происходящим. В том числе в дискуссию вступил известный журналист Пирс Морган.

«Можете представить, какое было бы возмущение, оденься он как пещерный человек? Почему “лучшим отцом” называют именно его, а не того, кто играет со своим сыном в футбол? Просто смешно».

Впрочем, Орьян нашел идеальный способ ответить Моргану. В новом видео он наглядно продемонстрировал, что футбол и платье — вещи совместимые, и чеканить мяч в нем так же удобно, как и в трениках.

«Окей, это заставило меня рассмеяться».

Позже комика и журналиста пригласили в передачу на ТВ, где те фактически подружились и сделали совместное фото на память.

В этой же передаче один из ведущих тоже захотел себе такой прикид.