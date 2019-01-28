Комик станцевал с сыном в платьях принцессы Эльзы и расколол мир надвое
А что думаете вы?
А что думаете вы?
Популярный норвежский комик Орьян Бурое (Ørjan Burøe) на днях выложил в свои соцсети видео, на котором он со своим маленьким сыном танцует в голубых платьях под песню Эльзы «Отпусти и забудь» из «Холодного сердца».
В настоящий момент ролик набрал почти четыре миллиона просмотров и сотни тысяч комментариев.
Репост с танцем сделал в том числе
Позже выяснилось, что четырехлетний Декстер уже давно обожает принцессу Эльзу из мультфильма «Холодное сердце» и ее мотивирующую песню «Отпусти и забудь» (Let It Go), которая, кажется, нравится всем детям.
«Сейчас он обожает Эльзу. И я подумал, что стоит увидеть это его глазами», — рассказал Орьян.
Тогда норвежец заказал на eBay два голубых платья и устроил своему сыну настоящий праздник.
Комик также добавил, что и не думал стесняться того, что его ребенок предпочитает женского персонажа мультфильма, а не, к примеру, футбол. По его мнению, Декстеру приглянулась Эльза как раз потому, что эта героиня очень сильная.
«Дети не судят по полу. И не судят по цвету кожи. Для него Эльза особенная, настоящая супергероиня», — добавил Орьян.
«Иногда важно дать себе возможность сделать
Трогательный поступок отца заставил людей разделиться на два лагеря.
Однако многие остались возмущены происходящим. В том числе в дискуссию вступил известный журналист Пирс Морган.
«Можете представить, какое было бы возмущение, оденься он как пещерный человек? Почему “лучшим отцом” называют именно его, а не того, кто играет со своим сыном в футбол? Просто смешно».
Впрочем, Орьян нашел идеальный способ ответить Моргану. В новом видео он наглядно продемонстрировал, что футбол и платье — вещи совместимые, и чеканить мяч в нем так же удобно, как и в трениках.
«Окей, это заставило меня рассмеяться».
Позже комика и журналиста пригласили в передачу на ТВ, где те фактически подружились и сделали совместное фото на память.
В этой же передаче один из ведущих тоже захотел себе такой прикид.
Кстати, после этого в инстаграме норвежца появилось еще одно видео с парным танцем под все ту же Let It Go из «Холодного сердца». На нем сын Орьяна в смешном парике и сетчатой юбке.