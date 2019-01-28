Уровень радиации у Луны измерят с помощью женских манекенов

Источник: ESA

«Эти два женских манекена займут пассажирские места во время первой миссии Oriona вокруг Луны», — говорится в сообщении.

В настоящее время полет американского корабля Orion с облетом Луны планируется на июнь 2020 года. Европейское космическое агентство изготавливает для кораблей Orion служебный модуль.

Как отмечается в сообщении, манекены торсов женщин получили имена Хельга и Зоар (Helga и Zohar). Используемые в них материалы имитируют разную плотность внутренних органов. Манекены оснащены 5600 датчиками, которые будут измерять уровень радиации — галактических космических лучей (приходящих из-за пределов Солнечной системы высокоэнергетических частиц) и солнечной радиации. Датчики установлены в наиболее чувствительных к излучению областях «тела» манекенов — легких, желудке, матке и костном мозге.

«Мы выбрали женские манекены, потому что число женщин-космонавтов увеличивается, а также потому, что женское тело обычно более уязвимо для радиации», — приводятся в сообщении слова Томаса Бергера (Thomas Berger), ведущего научного сотрудника Немецкого аэрокосмического центра.

Источник: ESA

Единственным отличием двух манекенов станет то, что на Зоар будет надет специально разработанный для полетов к Луне радиационный жилет. Хельга полетит в незащищенном виде.