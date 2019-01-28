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15:32 (мск), источник: РИА Новости

Уровень радиации у Луны измерят с помощью женских манекенов

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Манекены двух женщин отправят в облет Луны на американском космическом корабле Orion, чтобы с их помощью измерить уровень радиации, говорится в сообщении Европейского космического агентства.

Источник: ESA

«Эти два женских манекена займут пассажирские места во время первой миссии Oriona вокруг Луны», — говорится в сообщении.

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В настоящее время полет американского корабля Orion с облетом Луны планируется на июнь 2020 года. Европейское космическое агентство изготавливает для кораблей Orion служебный модуль.

Как отмечается в сообщении, манекены торсов женщин получили имена Хельга и Зоар (Helga и Zohar). Используемые в них материалы имитируют разную плотность внутренних органов. Манекены оснащены 5600 датчиками, которые будут измерять уровень радиации — галактических космических лучей (приходящих из-за пределов Солнечной системы высокоэнергетических частиц) и солнечной радиации. Датчики установлены в наиболее чувствительных к излучению областях «тела» манекенов — легких, желудке, матке и костном мозге.

«Мы выбрали женские манекены, потому что число женщин-космонавтов увеличивается, а также потому, что женское тело обычно более уязвимо для радиации», — приводятся в сообщении слова Томаса Бергера (Thomas Berger), ведущего научного сотрудника Немецкого аэрокосмического центра.

Источник: ESA

Единственным отличием двух манекенов станет то, что на Зоар будет надет специально разработанный для полетов к Луне радиационный жилет. Хельга полетит в незащищенном виде.

В 2004—2011 годах немецкий манекен мужчины с именем Рэндо в рамках совместного с Россией эксперимента «Матрешка-Р» измерял уровень радиации на борту и внешней поверхности российского сегмента Международной космической станции.

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