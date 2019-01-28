Советская мозаика на Кавказе. Фотогалерея
Как декоративные панно с национальными мотивами и Лениным превратили спальный район Владикавказа в
Как декоративные панно с национальными мотивами и Лениным превратили спальный район Владикавказа в
Советская мозаика — это, пожалуй, архитектурная визитка СССР 1960−1980 годов. Декоративными панно из небольших цветных кусочков плитки украшали не только здания домов культуры и других учреждений, но и обычные жилые дома, и даже автобусные остановки.
Монументальные мозаики сохранились во многих городах бывшего Союза.
Установить авторство и проследить их историю непросто. Однако как минимум часть принадлежит Александру Жарскому — младшему из трех
Улица Коцоева, 77. Дом 1963 года постройки
Улица Коцоева, 77. Дом 1963 года постройки
— В начале 70-х я плотно занимался общественным проектированием и вспоминаю, что в те годы республиканский домостроительный комбинат занимался не совсем традиционной для него деятельностью: там начали делать мозаичные панно, — рассказывает профессор кафедры «Архитектура»
Известны они своими работами в Узбекистане. Жарские приехали в Ташкент помогать восстанавливать его после разрушительного землетрясения 1966 года. По их эскизам в городе создали множество декоративных рельефов и мозаик, украсивших новостройки — панельные девятиэтажки. Благодаря сотням не повторяющих друг друга работ город приобрел особенное лицо.
— По предложению Жарского на высотных 9−12 этажных зданиях 7-го, 8-го и 9-го спальных микрорайонов Владикавказа, их у нас называют районом «БАМ», стали возводить мозаичные панно, — продолжает Цаллагов. — С точки зрения эстетики они должны были украсить монотонный ритм этих скучных по архитектурной композиции зданий.
Улица Астана Кесаева, 36. Дом 1982 года постройки
Улица Владикавказская, 21. Дом 1982 года постройки
Проспект Коста, 224. Дом 1986 года постройки
Улица Московская 22, Дом 1971 года постройки
Улица Астана Кесаева, 26. Дом 1980 года постройки
Улица Московская 32, 1. Дом 1976 года постройки
Улица Московская 38, 40. Дома 1989 год постройки
Проспект Коста, 217. Дом 1974 года постройки
Улица Московская, 32. Дом 1987 года постройки
На сборных плитах для многоэтажных жилых домов составлялись панно, объясняет архитектор, и уже в процессе возведения дома эти плиты монтировались в том месте, где были запроектированы.
— В мозаичных панно использовали традиционный народный орнамент, сдержанные цвета, потому что архитектура не терпит ярких выступающих цветовых акцентов. Жарский, как художник и
Однако, когда появились мозаики, мнения профессионального сообщества разделились.
— В любом случае, был проведен интересный эксперимент, а потом эта традиция