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16:08 (мск), источник: Это Кавказ

Советская мозаика на Кавказе. Фотогалерея

Как декоративные панно с национальными мотивами и Лениным превратили спальный район Владикавказа в мини-Ташкент.

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Источник: Kosmaj Project

Советская мозаика — это, пожалуй, архитектурная визитка СССР 1960−1980 годов. Декоративными панно из небольших цветных кусочков плитки украшали не только здания домов культуры и других учреждений, но и обычные жилые дома, и даже автобусные остановки.

Монументальные мозаики сохранились во многих городах бывшего Союза.

Не исключение — Владикавказ, где панно, в которых причудливо переплетаются национальные мотивы и «символы социализма», до сих пор украшают многоэтажки в спальном районе города.

Установить авторство и проследить их историю непросто. Однако как минимум часть принадлежит Александру Жарскому — младшему из трех братьев-художников, сделавших Ташкент не похожим ни на какой другой город мира.

Анна Кабисова
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Улица Коцоева, 77. Дом 1963 года постройки

Анна Кабисова
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Улица Коцоева, 77. Дом 1963 года постройки

— В начале 70-х я плотно занимался общественным проектированием и вспоминаю, что в те годы республиканский домостроительный комбинат занимался не совсем традиционной для него деятельностью: там начали делать мозаичные панно, — рассказывает профессор кафедры «Архитектура» Северо-Кавказского горно-металлургического института, заслуженный работник культуры России Сослан Цаллагов. — В Северную Осетию из Узбекистана приехал художник Александр Жарский — один из трех братьев, делавших в Ташкенте мозаичные панно для отделки многоэтажных зданий.

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Братья-художники Николай, Петр и Александр Жарские родились в семье русских эмигрантов во Франции. После Второй мировой войны отец Жарских с семьей вернулся на родину, где все три сына получили художественное образование и стали одними из заметных представителей советского модернизма.

Известны они своими работами в Узбекистане. Жарские приехали в Ташкент помогать восстанавливать его после разрушительного землетрясения 1966 года. По их эскизам в городе создали множество декоративных рельефов и мозаик, украсивших новостройки — панельные девятиэтажки. Благодаря сотням не повторяющих друг друга работ город приобрел особенное лицо.

Жарский-младший принялся активно работать и на домостроительном комбинате во Владикавказе, тогда Орджоникидзе.

— По предложению Жарского на высотных 9−12 этажных зданиях 7-го, 8-го и 9-го спальных микрорайонов Владикавказа, их у нас называют районом «БАМ», стали возводить мозаичные панно, — продолжает Цаллагов. —  С точки зрения эстетики они должны были украсить монотонный ритм этих скучных по архитектурной композиции зданий.

Kosmaj Project
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Улица Астана Кесаева, 36. Дом 1982 года постройки

Kosmaj Project
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Улица Владикавказская, 21. Дом 1982 года постройки

Kosmaj Project
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Проспект Коста, 224. Дом 1986 года постройки

Анна Кабисова
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Улица Московская 22, Дом 1971 года постройки

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Улица Астана Кесаева, 26. Дом 1980 года постройки

Анна Кабисова
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Улица Московская 32, 1. Дом 1976 года постройки

Анна Кабисова
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Улица Московская 38, 40. Дома 1989 год постройки

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Проспект Коста, 217. Дом 1974 года постройки

Анна Кабисова
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Улица Московская, 32. Дом 1987 года постройки

На сборных плитах для многоэтажных жилых домов составлялись панно, объясняет архитектор, и уже в процессе возведения дома эти плиты монтировались в том месте, где были запроектированы.

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Другая красота

— В мозаичных панно использовали традиционный народный орнамент, сдержанные цвета, потому что архитектура не терпит ярких выступающих цветовых акцентов. Жарский, как художник и архитектор-монументалист, проявил достаточно высокий талант, — считает Цаллагов.

Однако, когда появились мозаики, мнения профессионального сообщества разделились.

— В любом случае, был проведен интересный эксперимент, а потом эта традиция куда-то ушла, и мы остались при монотонной застройке.

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