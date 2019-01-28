Илон Маск сфотографировался с огнеметом и стал новым мемом (фото)

Известный бизнесмен Илон Маск вновь стал звездой соцсетей после того, как опубликовал на своей странице в Twitter фото с огнеметом в руках. Но сделано это было специально — снимок Маск предложил в качестве шаблона для мемов в шоу Meme Review известного видеоблогера PewDiePie.