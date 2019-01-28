Host meme review? pic.twitter.com/k2SFtIUh1k— Elon Musk (@elonmusk) 27 января 2019 г.
Илон Маск сфотографировался с огнеметом и стал новым мемом (фото)
Правда, он сам об этом попросил.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Правда, он сам об этом попросил.
Известный бизнесмен Илон Маск вновь стал звездой соцсетей после того, как опубликовал на своей странице в Twitter фото с огнеметом в руках. Но сделано это было специально — снимок Маск предложил в качестве шаблона для мемов в шоу Meme Review известного видеоблогера PewDiePie.
Host meme review? pic.twitter.com/k2SFtIUh1k— Elon Musk (@elonmusk) 27 января 2019 г.
Долго упрашивать пользователей не пришлось. Фото бизнесмена охотно начали фотошопить, заменяя огнемет на блины, сердечки и денежные купюры.
I'll bite....$TSLA pic.twitter.com/gwymIm5uea— TeslaCharts (@TeslaCharts) 27 января 2019 г.
Сойдёт... pic.twitter.com/IETAX3v18v— Alexey (@skyregent) 28 января 2019 г.
thank you for giving me this meme material ?❣️??????????? pic.twitter.com/2C9PK6lowg— rhiannon (@elonmosquito) 28 января 2019 г.
You're fired ? pic.twitter.com/B5120QRoj0— Himanshu raj (@rajhimanshu83) 28 января 2019 г.
@elonmusk @SpaceX @Tesla pic.twitter.com/QkIDgRK2Cq— Alec Spurlock (@AlecSpurlock) 28 января 2019 г.
28 января 2019 г.
Читайте также: