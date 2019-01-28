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16:43 (мск), источник: Mail.ru Новости

Илон Маск сфотографировался с огнеметом и стал новым мемом (фото)

Правда, он сам об этом попросил.

Известный бизнесмен Илон Маск вновь стал звездой соцсетей после того, как опубликовал на своей странице в Twitter фото с огнеметом в руках. Но сделано это было специально — снимок Маск предложил в качестве шаблона для мемов в шоу Meme Review известного видеоблогера PewDiePie.

Долго упрашивать пользователей не пришлось. Фото бизнесмена охотно начали фотошопить, заменяя огнемет на блины, сердечки и денежные купюры.

Спасибо за материал для мемов!
Быть или не быть — не быть
«Земля плоская»

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