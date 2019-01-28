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17:01 (мск), источник: Mail.ru Новости

Фотограф случайно сняла кита, плавающего вместе с серферами

Редкий кадр.

37-летняя София Буитрон из Мексики каталась на серфе вместе со своими друзьями рядом с пляжем Серритос, Пескадеро, на северо-восточном побережье Мексики.

Во время загрузки произошла ошибка.

Во время небольшого перерыва София взяла в руки камеру и решила сделать несколько кадров спортсменов, но внезапно рядом с ними из воды вынырнул гигантский горбатый кит. Он помахал им своим плавником и снова скрылся в волнах.

София отметила, что ни она, ни другие люди на пляже не ожидали увидеть кита так близко. А потому снимок с морским животным стал настоящей удачей.

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