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17:59 (мск), источник: Mail.ru Новости

Пользователи Сети решили, что новые «Звездные войны» снимают в России

Уж очень похожими оказались пейзажи.

В конце января в Сети появились новые кадры с места съемок 9 эпизода фантастической саги «Звездные войны». Люк Гриффин пояснил, что локацией стал Блэк-парк в Великобритании.

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Но русскоязычным поклонникам эти британские пейзажи настолько напомнили родные российские леса и стройплощадки, что они моментально принялись шутить по этому поводу в паблике во «ВКонтакте» Cut The Crap.

И, глядя на эти фото, действительно можно усомниться в том, что сделаны они были заграницей.

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