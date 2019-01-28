Пользователи Сети решили, что новые «Звездные войны» снимают в России
Уж очень похожими оказались пейзажи.
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Уж очень похожими оказались пейзажи.
В конце января в Сети появились новые кадры с места съемок 9 эпизода фантастической саги «Звездные войны». Люк Гриффин пояснил, что локацией стал
Но русскоязычным поклонникам эти британские пейзажи настолько напомнили родные российские леса и стройплощадки, что они моментально принялись шутить по этому поводу в паблике во «ВКонтакте» Cut The Crap.
И, глядя на эти фото, действительно можно усомниться в том, что сделаны они были заграницей.
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