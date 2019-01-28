Минздрав планирует подробнее изучить гашиш и марихуану
Ведомство предложило ввозить в РФ ежегодно 300 граммов гашиша и 1,1 килограмма марихуаны.
Ведомство предложило ввозить в РФ ежегодно 300 граммов гашиша и 1,1 килограмма марихуаны.
Министерство здравоохранения России планирует изучить воздействие на человека каннабиноидов — находящихся в конопле психоактивных веществ. Об этом говорится в пояснительной записке к поправкам в квоты на ввоз наркотических средств, которые предложило министерство. Для исследований и испытаний Минздрав считает необходимым ввозить в Россию ежегодно 300 граммов гашиша, 50 граммов масла каннабиса и 1,1 килограмма марихуаны.
«В целях проведения в РФ научных исследований и испытаний, в том числе по изучению наркоманического потенциала препаратов, содержащих каннабиноиды, определению действующих веществ, потребуется ввоз наркотических средств и психотропных веществ каннабиноидного ряда», — говорится в документе.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что использование каннабиса и его производных в медицинских целях активно обсуждают на площадках Всемирной организации здравоохранения, Комиссии ООН по наркотическим средствам и Международного комитета по контролю над наркотиками. Кроме того, указывается, что применение лекарственных препаратов на основе каннабиоидов разрешено в США, Канаде, Австралии и многих европейских странах.
Закончить общественное обсуждение проекта планируется 8 февраля.
В России разрешен ввоз марихуаны и ее производных для