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20:23 (мск), источник: Daily Storm

Минздрав планирует подробнее изучить гашиш и марихуану

Ведомство предложило ввозить в РФ ежегодно 300 граммов гашиша и 1,1 килограмма марихуаны.

Источник: Reuters

Министерство здравоохранения России планирует изучить воздействие на человека каннабиноидов — находящихся в конопле психоактивных веществ. Об этом говорится в пояснительной записке к поправкам в квоты на ввоз наркотических средств, которые предложило министерство. Для исследований и испытаний Минздрав считает необходимым ввозить в Россию ежегодно 300 граммов гашиша, 50 граммов масла каннабиса и 1,1 килограмма марихуаны.

«В целях проведения в РФ научных исследований и испытаний, в том числе по изучению наркоманического потенциала препаратов, содержащих каннабиноиды, определению действующих веществ, потребуется ввоз наркотических средств и психотропных веществ каннабиноидного ряда», — говорится в документе.

Исследования планируется проводить на ФГУП «Московский эндокринный завод». Также в планах ведомства увеличение квоты на тетрагидроканнабинол с 10 граммов до 300 граммов.
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В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что использование каннабиса и его производных в медицинских целях активно обсуждают на площадках Всемирной организации здравоохранения, Комиссии ООН по наркотическим средствам и Международного комитета по контролю над наркотиками. Кроме того, указывается, что применение лекарственных препаратов на основе каннабиоидов разрешено в США, Канаде, Австралии и многих европейских странах.

Закончить общественное обсуждение проекта планируется 8 февраля.

В России разрешен ввоз марихуаны и ее производных для оперативно-розыскной, научной, учебной и экспертной деятельности. При этом оборот марихуаны в медицинских целях запрещен.

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