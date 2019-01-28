В испанском аэропорту потеряли самолет

Директор аэропорта Елена Майораль опубликовала в испанской газете Boletin Oficial del Estado официальное заявление о том, что на стоянке аэропорта найден оставленный несколько лет назад пассажирский лайнер McDonnell Douglas MD-80. Сколько именно он там простоял, не сообщается.