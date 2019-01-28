В российской Арктике нашли первые средневековые мумии

Источник: PLOS ONE

Мумификация обнаруженных российско-крейской группой археологов останков — в основном следствие господства вечной мерзлоты в грунте этого района. Находка, среди прочего, означает, что изучать древнее население арктического региона можно будет заметно более детально, чем считалось возможным ранее. Соответствующая статья опубликована в PLOS ONE.

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Авторы изучили захоронения в районе Зеленого Яра, расположенного на 66 градусе северной широты в Западной Сибири. Всего здесь удалось найти 47 захоронений. Среди них оказалось четыре трупа с четко выраженной мумификацией основной части мягких тканей, среди них — трое взрослых и один ребенок 6−7 лет. Все они были уложены в своего рода саваны из березовой коры, местами она была не очищена от луба. Используя визуальный осмотр, электронную и оптическую спектроскопию, а также томографию исследователи установили, что внутренние органы мумий демонстрируют высокую степень сохранности. Речь идет, в том числе, о мозге, мягких тканях глаз, ряде мышц, печени и легких.

Кроме этого, удалось проанализировать митохондриальную ДНК (передается по материнской линии) мумий, похороненных у Зеленого Яра, а также и ряда скелетных останков в этом же комплексе захоронений.

Все они принадлежали к гаплогруппам U5a, H3ao, D, U4b1b1 и D4j8. Эти гаплогруппы типичны для коренных народов Западной и Восточной Сибири, из чего можно сделать вывод, что похороненные, скорее всего, принадлежали к местному населению, а не пришлым народам.

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Как отмечают исследователи, до сих пор арктические мумии старше XVI века находили только в Западном полушарии — в захоронениях эскимосов в Гренландии и на Аляске. Для России были известны лишь захоронения не древнее XVI века — то есть относящиеся уже к Новому времени. Описываемая работа — первая зафиксировавшая более древние мумии в российской части Арктики.