МВД объяснило, почему проигрывает дела в ЕСПЧ оппозиционерам

Источник: РИА "Новости"

Министерство внутренних дел проигрывает международные суды против оппозиционеров из-за того, что сотрудники ведомства часто оформляют документы при задержании «под копирку». Об этом заявил замминистра внутренних дел России Игорь Зубов, выступая на итоговой коллегии МВД по Татарстану. По его словам, Россия занимает одно из первых мест по проигранным делам такого рода и уже выплатила им более миллиона евро.

Ситуация с недочетами на уровне первичного оформления задержаний «ни в какие ворота не лезет», подчеркнул Зубов.

«Ну, оторвали там кому-то погон — ну, сфотографируйте, положите. Глаз подбили — тоже положите. Когда это правильно оформлено, суд выигрываем», — заявил он, цитата по РБК. Европейские судьи хватаются за любые малейшие отступления, добавил он.

В 2018 году Россия стала лидером по числу жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) — россияне направили в суд более 12 тысяч обращений. Об этом говорилось в отчете организации. Также страна заняла первое место по числу проигранных властями дел — 238. Следом за РФ идет Турция — 140 проигранных дел, Украина — 86, Румыния — 71, Венгрия — 35. ​

Годом ранее Россия также лидировала по числу обращений среди других стран-членов ЕСПЧ, однако в 2017-ом россияне подали в суд менее восьми тысяч обращений.