МВД объяснило, почему проигрывает дела в ЕСПЧ оппозиционерам
Россия выплатила более миллиона евро по проигранным делам, рассказал замминистра внутренних дел.
Россия выплатила более миллиона евро по проигранным делам, рассказал замминистра внутренних дел.
Министерство внутренних дел проигрывает международные суды против оппозиционеров
Ситуация с недочетами на уровне первичного оформления задержаний «ни в какие ворота не лезет», подчеркнул Зубов.
В 2018 году Россия стала лидером по числу жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) — россияне направили в суд более 12 тысяч обращений. Об этом говорилось в отчете организации. Также страна заняла первое место по числу проигранных властями дел — 238. Следом за РФ идет Турция — 140 проигранных дел, Украина — 86, Румыния — 71, Венгрия — 35.
Годом ранее Россия также лидировала по числу обращений среди других
Летом 2018 года Европейский суд по правам человека объединил дела 13 россиян, которые были задержаны правоохранительными органами без составления протокола, и обязал Россию выплатить им компенсации общей суммой в 24,6 тысячи евро. Суд постановил, что были нарушены права граждан на свободу и личную неприкосновенность, кроме того, им нанесли моральный ущерб.