Прилетит вдруг волшебник: что связало Пугачёву и «Вертолёты России»

Источник: РИА "Новости"

40 млн рублей, которые дочернее предприятие компании «Вертолеты России» (входит в состав госкорпорации «Ростех») выделило на юбилейный концерт Аллы Пугачевой, могли быть частью коррупционной схемы. Об этом «Известиям» заявил глава «Национального антикоррупционного комитета» Кирилл Кабанов. По мнению зампреда комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, оценку спонсорской помощи 69-летней артистке должна дать Генпрокуратура. В «Ростехе» «Известия» заверили, что с Примадонной заключается договор с четко прописанными обязательствами сторон, а их исполнение будет проконтролировано. Между тем, билетов на юбилей в кассах уже не осталось. Исходя из средней стоимости, продажа всех мест в Кремлевском дворце поможет певице заработать несколько сотен миллионов рублей.

Доставка вертолетами

Единственный отечественный разработчик и производитель вертолетов — «Вертолеты России» — решил оказать спонсорскую помощь в организации юбилейного концерта Аллы Пугачевой. Предприятие холдинга, входящего в госкорпорацию «Ростех», выделит на празднование 70-летия артистки 40 млн рублей, следует из письма гендиректора «Вертолетов России» Александра Богинского на имя управляющего директора компании «Роствертол» (есть у «Известий»).

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«Прошу Вас оказать финансовую помощь ИП Пугачева Алла Борисовна в размере 40 млн рублей (без НДС) за счет лимита на спонсорство федеральных мероприятий», — говорится в документе. В письме подчеркивается, что «Вертолеты России» при этом должны быть указаны на всех рекламных носителях в качестве спонсора юбилейного концерта. В «Ростехе» «Известиям» подтвердили, что вертолетостроительный холдинг окажет спонсорскую поддержку певице.

— Решение о поддержке юбилейного концерта — это часть большой системной работы корпорации, в которую помимо финансирования культурно-массовых мероприятий входит поддержка молодежных проектов и спорта, — сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Логотипы «Ростеха» и «Вертолетов России» уже размещены на афишах концерта в интернете.

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный отметил, что оценку спонсорской помощи «Вертолетов России» Алле Пугачевой должна дать Генпрокуратура, однако проведение проверки будет затруднено «характером деятельности певицы».

Источник: РИА "Новости"

— Каждый исполнитель оценивает свое творчество по-своему, а ведь часть суммы может оказаться гонораром. Очень много вопросов вызывает то, что такие деньги выделила государственная структура, — сказал парламентарий.

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Комиссия «Ростеха» впоследствии должна будет определить, были ли выделенные средства использованы по целевому назначению, отметил председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

Он также не исключил, что помощь артистке может быть формой «отката» — например, за выступление на корпоративном мероприятии.

Средства, исходя из документа, будут выделены из бюджета ростовского вертолетостроительного предприятия «Роствертол» — именно его директору и адресовано письмо Александра Богинского. В то же время в настоящее время «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК) через суд взыскивает с предприятия более 641 млн рублей за поставленные двигатели для вертолетов МИ-28Н «Ночной охотник» — об этом ранее сообщал «Коммерсант».

Споет красиво

Концерт «Алла Пугачева. P. S. », приуроченный к 70-летию певицы, пройдет 17 апреля в Государственном Кремлевском дворце. Большой зал, где состоится шоу, вмещает до шести тыс. зрителей. При этом на сайте организации указано, что билетов в продаже уже не осталось. У перекупщиков билеты на концерт Аллы Пугачевой стоят до 300 тыс. рублей. Исходя из средней стоимости, продажа всех мест в Кремлевском дворце в итоге поможет певице заработать несколько сотен миллионов рублей.

Источник: РИА "Новости"

В пресс-службе Государственного Кремлевского дворца оперативно не ответили на запрос «Известий» о том, зачем артистке при таких темпах продаж билетов потребовалась спонсорская помощь. Представитель Аллы Пугачевой Елена Чупракова предложила перенести беседу.

Семейный подряд

Алла Пугачева прекратила активную концертную деятельность с 2010 года. По сообщениям СМИ, сейчас она живет в особняке мужа Максима Галкина в подмосковной деревне Грязь. Размер состояния певицы доподлинно неизвестен. По некоторым данным, она владеет миллиардами, но ранее переписала бизнес на своих родных.

Помимо творчества, Алла Пугачева пробовала заниматься производством духов, обуви, чипсов, организацией частной школы и детского сада. Обувь под брендом Alla Pugacheva до сих пор существует и продается в сети обувных магазинов «Эконика».

В 2007 году при участии певицы было открыто «Радио Алла», в эфире которого каждый час звучала ее песня. Кроме этого, по данным СМИ, артистка оформила на себя и целый ряд товарных знаков: «Рождественские встречи», «Примадонна», «Кристина», «Мадам Брошкина». До 2016 года она являлась правообладателем товарных знаков «Филипп» и до 2017-го — «Филипп Киркоров».

При этом по итогам 2018 года Алла Пугачева не вошла в рейтинг топ-50 звезд шоу-бизнеса и спорта по версии Forbes. Нет ее и в списке самых богатых женщин.

Источник: Известия

Зато супруг певицы Максим Галкин занял в рейтинге звезд шоу-бизнеса и спорта Forbes 23-е место: его доходы оценивают в $4 млн (порядка 265 млн рублей).

Госденьги на дело

В «Ростехе» подчеркнули, что «Вертолеты России» являются акционерным обществом и осуществляют расходы из чистой прибыли холдинга — спонсорство следует рассматривать, как расходы на рекламу. Кроме того, по словам представителя госкорпорации, часть билетов на концерт будет распространена среди работников предприятий «Ростеха» по всей стране.

— Мы поддерживаем десятки проектов в сфере культуры, образования, науки, здравоохранения, спорта — как и положено крупным, социально ответственным компаниям, — подчеркнули в пресс-службе «Ростеха».

Президент Гильдии маркетологов Игорь Березин уверен, что если бы «Вертолеты России» были частной компанией, такого резонанса оказанная спонсорская помощь не вызвала бы.

— Реклама на концерте Аллы Пугачевой, где будут несколько сотен вип-персон, а затем и, скорее всего, эфир одного из федеральных каналов — хороший ход с точки зрения продвижения, — уверен специалист.

Музыкант Юрий Лоза считает, что обещанных денег Алла Пугачева не получит.

Источник: Известия

Поймите, тут разговор об откатах идет, а это серьезно. Вы же понимаете, никаких 40 миллионов она не получит — люди, которые выбили для нее эти деньги, рассчитывают, что будет возврат. Ну или откат, как это называется.