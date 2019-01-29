Пенсии не выйдут ростом

Хотя объем пенсионных накоплений, и частных, и государственных, в мире будет расти, пенсионные расходы в пересчете на одного пенсионера неизбежно будут снижаться. Такие расчеты развития солидарных и накопительных пенсионных систем представили эксперты Международного валютного фонда.



Совокупный объем пенсионных средств в экономиках развитых стран составляет около 8% их общего ВВП, в ближайшие годы он будет расти и к 2050 году увеличится до 10%. Например, в Германии благодаря реформам в части размеров пенсионного обеспечения и повышению пенсионного возраста объем пенсионных накоплений вырастет на 2% ВВП. В США, хотя страна не проводила значительных пенсионных реформ, велика доля населения молодых возрастов, что в итоге обеспечит прирост пенсионных накоплений в размере 1,6% ВВП. Однако за этот же период соотношение средней ожидаемой пенсии и ВВП на душу населения будет непрерывно падать: если сейчас оно составляет около 35%, то до 2050 года сократится до 20%.



Основная причина — рост доли пожилого населения во всем мире. Сейчас прогнозируемая продолжительность жизни в возрасте 65 лет растет примерно на один год за десятилетие. В результате к 2050 году в среднем нагрузка пожилыми (соотношение населения в возрасте 65 лет и старше к населению трудоспособного возраста 15−64 лет) удвоится. В результате, если сегодня наибольшую нагрузку пожилыми испытывает Япония, где это соотношение составляет 40 пожилых на 100 человек трудоспособного возраста, то к 2050 году этот порог преодолеют более 55 стран. Отметим, что в РФ доля населения 65 лет и старше выросла с 4,8% в середине прошлого века до 13,5% к середине 2015 года. До 2030-х годов, по среднему варианту прогноза ООН, значения показателя для России будут быстро расти, пока не окажутся сопоставимыми со среднемировыми (19,3%), что, в свою очередь, приведет к аналогичным проблемам с обеспечением благосостояния пожилых.