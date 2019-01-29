Финансисты дали прогноз о росте зарплат на два года

Источник: Reuters

Такой прогноз сделали эксперты Финансового университета при правительстве России, подведя итоги исследований потребительских настроений (есть в распоряжении «РГ»). На их основе были обновлены прогнозы социально-экономического развития России в 2019 и 2020 годах.

По мнению экспертов, несмотря на рост зарплат, рост реальных доходов (зарплаты составляют лишь часть реальных располагаемых доходов населения) в нынешнем году затормозится. «Лишь в 2020 году этот показатель, по нашим оценкам, должен вернуться к росту. В годовом исчислении он может увеличиться минимум на один процент. В оптимистическом варианте рост реальных доходов населения в 2020 году может составить до 6−7 процентов», — поясняет проректор Финансового университета Алексей Зубец. Ведь рост экономики пока не велик — не дотягивает даже до двух процентов в год.

Инфляция по итогам этого года, по оценке экспертов Финуниверситета, составит менее четырех процентов.

«Со второй половины 2019 года инфляция начнет снижаться в связи с сокращением потребительской активности», — считает Зубец. По оценкам экспертов, в течение ближайших двух лет не стоит ожидать и возобновления интереса населения к дорогим покупкам.

«В конце 2018 года мы зафиксировали значительное снижение интереса потребителей к приобретению новых автомобилей. В связи с этим можно ожидать заметного торможения рынка автотранспорта. Достигнув пика в конце лета — начале осени прошлого года, начал падать и интерес населения к приобретению недвижимости — квартир и домов как в регионе проживания, так и с целью переезда в другой город», — уточняет Зубец.

И добавляет, что до середины 2019 года рубль останется слабым по отношению к доллару.

По его словам, во второй половине нынешнего года и в 2020 году возможен разворот тенденции в сторону укрепления рубля. «Мы по-прежнему не видим оснований для серьезного провала цен на рынке нефти. По нашим оценкам, нефтяные цены имеют все основания для роста, который может составить в 2019—2020 годах 30−40 процентов в годовом исчислении», — отмечает Алексей Зубец.