Март в этом году будет зимним месяцем

Источник: Агентство «Москва»

«К сожалению, в этом году жителям центральных регионов России не стоит рассчитывать на раннюю весну», — рассказал «Российской газете» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, погода в последний зимний месяц и первый весенний будет преподносить сюрпризы и окажется очень изменчивой. Прогнозируются и периоды с 15−20-градусными морозами, и оттепели.

«В этом году мы не прогнозируем и быстрого схода снежного покрова, — отметил Вильфанд. — Обычно в центре европейской территории он сходит в первой декаде апреля. Раньше этого срока он вряд ли растает. Дело в том, что помимо холодной погоды, продолжится и нарастание величины снежного покрова. Сугробы и сейчас не маленькие, а за два месяца они еще вырастут».

Интересно, что за последние 25 лет средняя температура января в столичном регионе увеличилась на 2,5 градуса. «Это невероятное потепление. Никогда раньше за такой короткий промежуток времени температура так быстро не росла», — отметил Вильфанд.