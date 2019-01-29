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06:14 (мск), источник: Российская газета

Март в этом году будет зимним месяцем

Февраль и март на европейской территории России будут вполне зимними месяцами.

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Источник: Агентство «Москва»

«К сожалению, в этом году жителям центральных регионов России не стоит рассчитывать на раннюю весну», — рассказал «Российской газете» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, погода в последний зимний месяц и первый весенний будет преподносить сюрпризы и окажется очень изменчивой. Прогнозируются и периоды с 15−20-градусными морозами, и оттепели.

«В этом году мы не прогнозируем и быстрого схода снежного покрова, — отметил Вильфанд. — Обычно в центре европейской территории он сходит в первой декаде апреля. Раньше этого срока он вряд ли растает. Дело в том, что помимо холодной погоды, продолжится и нарастание величины снежного покрова. Сугробы и сейчас не маленькие, а за два месяца они еще вырастут».

Интересно, что за последние 25 лет средняя температура января в столичном регионе увеличилась на 2,5 градуса. «Это невероятное потепление. Никогда раньше за такой короткий промежуток времени температура так быстро не росла», — отметил Вильфанд.

На азиатской территории России, к которой относятся Урал, Сибирь и Дальний Восток, в феврале и марте традиционно стоит зимняя погода. В Якутии и Красноярском крае обычные для этих месяцев температуры — минус 20−30 градусов.

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