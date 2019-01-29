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09:59 (мск), источник: BBC News Русская служба

Когда и как погаснет Солнце и что будет с нами?

Какие процессы заставляют Солнце светиться? Сколько лет осталось Солнечной системе? Объясняет Профессор Бил Чаплин из Бирмингемского университета.

Солнце не будет гореть бесконечно. Британские ученые подсчитали, что беспокоиться об этом можно начинать уже через пять миллиардов лет.

Каким будет последний солнечный день? Ответ в нашем видео.

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