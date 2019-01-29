В Северной Америке нашли самую большую пещерную саламандру

Источник: Nicholas Gladstone/University of Tennessee, Knoxvi

В статье, опубликованной в журнале Subterranean Biology, говорится, что найденная особь — рекордсмен вида Gyrinophilus gulolineatus, рода родниковых саламандр (Gyrinophilus) и всего семейства безлегочных саламандр (Plethodontidae), когда-либо наблюдаемых на территории США.

Безлегочные саламандры относятся к отряду хвостатых земноводных, и, как можно догадаться из названия, их главная особенность — отсутствие легких, дышат эти животные через кожу. Обитает это семейство по большей части в Северной и Южной Америке. Среди безлегочных саламандр есть виды, живущие в пещерах и под землей. Они обычно отличаются небольшими размерами, как считается, из-за особенностей среды.

Карта пещеры, в которой была найдены Gyrinophilus gulolineatus, среди которых оказалась и саламандра-гигант | Источник: Nicholas Gladstone/University of Tennessee, Knoxvi

Найденная американскими учеными особь относится к редкому виду, находящемуся под защитой природоохранного ведомства США.

В статье отмечается, что скорее всего ее размеры доходили даже до 25 сантиметров, так как нашли саламандру с частично отвалившимся хвостом. Длина тела земноводного 14,5 см, вес 35 грамм. Найдено животное было в Ягодной пещере в округе Роан, штат Теннесси. После замеров и съемки, саламандру пометили с помощью особой инъекции и отпустили в природную среду.