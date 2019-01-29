Министр природы велел уволить менеджера «Росгеологии» из-за возмутительного видео

Решение было принято после появления в соцсетях «возмутительного видео» с участием Горринга, пояснила Хлопунова. По ее словам, министр также распорядился провести в «Росгеологии» проверку, а гендиректору Роману Панову — объявить выговор.

Накануне Telegram-канал «Медиакиллер» опубликовал фрагменты видео игрового стрима с сервиса Twitch, который вел Горринг. На видео топ-менеджер во время компьютерной игры угрожает другим игрокам, используя нецензурную брань. Во время одного из стримов рядом с Горрингом находится девушка, которую не видно в кадре. Она по требованию Горринга рассказывает, как он, будучи ее руководителем, уволил ее за то, что она купила ему билеты на самолет бизнес-класса вместо первого, но потом «помиловал» и устроил работать в филиал госкорпорации, подняв зарплату и поставив задачу «контролировать и докладывать все, что происходит в филиале». В одном из фрагментов Горринг упоминает, что «с шефом» едет на встречу с предправления «Новатэка» Леонидом Михельсоном (N3 в рейтинге богатейших россиян по версии Forbes).

Советник руководителя «Росгеологии» Антон Сергеев в понедельник сказал Daily Storm, что будет изучать видео, но о санкциях в отношении топ-менеджера говорить пока рано.

Горрингу 41 год, он окончил Московское суворовское военное училище и Военный университет Министерства обороны, говорится на сайте «Росгеологии». После учебы он 11 лет проходил службу, после чего «занимал руководящие должности в зарубежных горнодобывающих компаниях и инвестиционных фондах», указано там же. В «Росгеологию» Горринг пришел работать в 2015 г.