Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Собака спасла пьяного хозяина, потерявшего сознание
Самая безумная парковка в мире: видео из Бангкока
Регина Тодоренко рассказала, сколько ей осталось скинуть после родов
Дана Борисова взяла дочь на съемки шоу Малахова и пожалела
В России признали провал «деревянной» ипотеки
Когда и как погаснет Солнце и что будет с нами?Сколько лет осталось Солнечной системе?
Опоздавших 7-классников заставили просидеть урок в противогазах
Татьяна Навка поделилась милым семейным фото
Собчак объяснила, почему сорвала съемки ток-шоу на НТВ
Названо имя новой соведущей Нагиева в «Голосе. Дети»
«Зенит» продал Паредеса в ПСЖ за 47,5 млн евро
«Нужно переучивать»: почему Загитова лучше Медведевой
Совет Европы отреагировал на инцидент с россиянкой в ПАСЕ
Скоропостижно: 54-летний чиновник умер в Москве
2009 vs 2019: что случилось с ледником в Гренландии (фото)
Что находится на дне Большой Голубой Дыры?
В Китае построили самый большой аэропорт мира, и он прекрасен
В России признали провал «деревянной» ипотеки
Фоторепортажи
12В доме в Ростовской области произошел взрыв газа
10Первое лунное затмение года
12:59 (мск), источник: Газета.Ру

50 лет назад скончался шеф ЦРУ и ненавистник СССР Аллен Даллес

50 лет назад не стало Аллена Даллеса — культового американского шпиона и одного из основателей ЦРУ. У нас он известен благодаря так называемой Доктрине Даллеса — плану уничтожения России путем развращения населения. Впрочем, составлял ли он на самом деле такой документ, до сих пор остается загадкой. Однако СССР ненавидел — это факт.

Источник: AP 2019

29 января 1969 года в возрасте 75 лет от воспаления легких умер американский супершпион, легендарный шеф ЦРУ и убежденный противник Советского Союза Аллен Даллес. Он обессмертил свое имя целой серией выдающихся операций, а также считается автором конспирологической Доктрины, подразумевающей борьбу с СССР путем морального разложения населения. Да, Даллес люто ненавидел советский строй, называл жителей страны «дикарями», но при этом фанател от русской литературы — Достоевский был для него чуть больше, чем все.

Внук и брат секретарей Госдепа

Кажется, Даллесу на роду были написаны серьезные свершения на благо государства. С генеалогией Аллену, конечно, повезло. Его дед Джон Фостер воевал за северян в Гражданской войне, служил послом в Российской империи, застав убийство Александра II и восшествие на престол Александра III, а на пике карьеры возглавлял Государственный департамент. Секретарем Госдепа — уже в 1950-х — являлся и старший брат Даллеса, тоже Джон. На дипломатической работе состояли и многие другие члены династии.

Маленький Аллен с раннего детства проявлял высокий интерес к международным делам: один из его комментариев, написанный в восьмилетнем возрасте по поводу англо-бурской войны, даже был издан и имел большой успех.

В юности Даллес работал миссионером в Индии и Китае, где познакомился с методами британской разведки. Оставив просветительскую деятельность, он посвятил себя посольской работе в европейских столицах, в том числе в Берлине, хотя никогда не скрывал, что в реальности больше занимался разведкой. Даллес входил в американскую делегацию на Парижской конференции по итогам Первой мировой войны. Ему весьма симпатизировал президент Вудро Вильсон. Далее ждала адвокатская практика в американских компаниях, активно инвестировавших в промышленность Германии. Он был советником, агентом, посредником. Трамплином для Даллеса стала Вторая мировая война.

Друг Гитлера и Муссолини

Даллесу посчастливилось встречаться со многими главными фигурами мировой политики XX века. Был он знаком и с Адольфом Гитлером: их первое свидание произошло 4 января 1932 года на вилле банкира Курта фон Шредера в Кельне. Обсуждалось, понятное дело, финансирование НСДАП, которая находилась в непростом положении, и к тому же была обременена огромными долгами.

Новость
Трубка Сталина: в Москве раскрыли подробности Мюнхенского сговора

Обсуждение, как известно, окончилось более чем успешно для нуждающихся. Гитлер получил необходимые деньги, путь на политический Олимп был расчищен, и уже в следующем году нацисты забрали в свои руки власть в Германии. Не лишним будет заметить, что немалая заслуга в этом принадлежит Даллесу и его старшему брату, также присутствовавшему на встрече. Американцы начали поставлять нацистам нефть.

О фюрере, равно как и о дуче Бенито Муссолини, разведчик впоследствии отзывался с большим уважением, называя их «замечательными людьми».

А вот с другим вождем — не нацистским, а пролетарским — судьба Даллеса развела. Существует легенда, будто в апреле 1917 года в американском посольстве в Берне раздался звонок: загадочный некто срочно требовал приема. Дело клонилось к вечеру, а потому поднявший трубку Даллес дипломатично отшил незнакомца, порекомендовав перезвонить утром. Собеседник пытался увещевать, что разговор срочный и не терпит отлагательств.

Приняв назойливого просителя за городского сумасшедшего, Даллес разъединил связь, пожал плечами и вернулся к своему занятию. На следующий день пломбированный вагон с Владимиром Лениным взял курс на Россию.

Другая версия — Ильич лично пришел в посольство, предлагая сотрудничество США, однако Даллес опрометчиво посчитал его бесперспективным в политическом смысле.

Герой «Семнадцати мгновений»

Возможно, и хорошо, что так вышло, поскольку идеи большевиков о бесклассовом обществе и экспорте социалистической революции в другие страны не вызывали у Даллеса ничего, кроме брезгливости и неприязни. Он-то как раз даже во внешнем облике всячески подчеркивал свое буржуазное, как сказал бы Ленин, происхождение, хотя «по-сталински» курил трубку, а не сигары.

Новость
Женщины в красном. 10 лучших разведчиц советского кино

Зато с нацистами Даллес продолжил тесное сотрудничество и во время Второй мировой. Считается, что он лично завербовал всесильного шефа абвера Вильгельма Канариса, вдове которого покровительствовал и в дальнейшем. Даллес — архитектор операции «Санрайз», тайных переговоров с Германией о выводе войск из Северной Италии.

В СССР весьма опасались сепаратного мира нацистов с США, а потому, узнав об имевших место контактах от своих разведчиков, Иосиф Сталин был вне себя от гнева. Этот эпизод дипломатического закулисья воспроизведен в сериале Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны».

Роль Даллеса исполнил актер Вячеслав Шалевич: в его образе гений американской разведки и запомнился навсегда советским зрителям.

Больше проваливался, чем побеждал

Даллес считается отцом ЦРУ: именно при нем разведуправление приобрело ту форму, силу и возможности, от которых сегодня трепещут по всему миру. При этом ошибочно полагать, что карьера суперагента сплошь состоит из побед, больших и малых.

Новость
Начало эры разведчиков. Как Первая мировая война изменила секретные службы

На самом деле головокружительные успехи чередовались у ЦРУ под его началом с не менее оглушительными провалами: один из них в конечном счете стоил директору работы. Пытаясь ликвидировать дефицит информации о положении дел в СССР, Даллес был одержим идеей забрасывать на его территорию агентов-нелегалов.

«Героями» самого известного эпизода стали бывшие красноармейцы-дезертиры Виктор Воронец и Александр Ященко, с 1943 года служившие во власовской Русской освободительной армии. В августе 1951-го их спустили на парашютах с американского самолета, вылетевшего с секретной базы в Салониках. Шпионы имели убедительную легенду и сфабрикованные документы, их заданием являлся поиск атомных предприятий. Несмотря на отменную подготовку, оба были почти сразу разоблачены, и вскоре казнены. Неудачами неизменно оканчивались и другие аналогичные попытки. После гибели нескольких десятков агентов Даллес был вынужден отказаться от этой затеи.

Угроза нашим свободам возникает не от нашей разведки, а скорее в результате того, что мы можем быть недостаточно осведомлены относительно опасностей, угрожающих нам.

Лишь 50-процентное попадание сопутствовало ему и в «играх по-крупному». Так, если в 1953 году американцам удалось свергнуть премьер-министра Ирана Мохаммеда Мосаддыка, то попытка вторжения на Кубу в 1961 году обернулась унизительным поражением: Фидель Кастро и компания отбились, ЦРУ понесло большие потери. В сущности, это предопределило уход Даллеса на пенсию по решению Джона Кеннеди. Сам оконфузившийся разведчик, правда, обвинял президента в недостаточном обеспечении операции.

Убийца Кеннеди?

В 1963-м Даллес в последний раз вернулся на госслужбу, войдя в комиссию по расследованию убийства своего бывшего босса. Любители конспирологии меж тем не сомневаются: именно Даллес и организовал покушение на Кеннеди в отместку за увольнение! Не меньшее возмущение главы ЦРУ якобы вызвало замирение президента с советским лидером Никитой Хрущевым по итогам Карибского кризиса. Даллес всегда руководствовался совсем другой установкой: никакого взаимодействия с Советами, только диктовка с позиции безусловной силы.

Мафия, ЦРУ и кубинская оппозиция объединились для убийства президента Кеннеди. К тому времени эти три группы были в одной постели уже несколько лет — их накрепко связывала борьба против Фиделя.
Энтони Саммерс
исследователь

«Мы сами должны определять, когда, где и каким образом мы должны действовать, учитывая при этом требования нашей собственной безопасности», — писал Даллес по мотивам событий на Кубе.

Хотел морально разложить Россию

В любой книжке о Даллесе можно прочитать две эти его крайности: козырял цитатами из Достоевского и Толстого; дико презирал русских, называя их «дикарями». Сторонники теории заговора традиционно связывают имя экс-шефа ЦРУ с легендарной Доктриной, заключавшейся в скрытом моральном разложении населения СССР.

В своей работе Даллес нацеливался на разобщение национальностей и социальных групп, потерю традиций, нравственных ценностей, — в общем, на тотальное идеологическое развращение.

Полный текст Плана Даллеса по уничтожению СССР (России) никогда не был опубликован на английском языке, а потому его существование вызывает вопросы. Тем не менее, русскоязычный вариант в 2016 году был включен в Федеральный список экстремистских материалов.

Новость
Самые знаменитые советские шпионы

«Ученым известно, что судьбы народов формируются комплексом трудно улавливаемых социальных, психологических и бюрократических сил, — отмечал заместитель директора ЦРУ Рэй Клайн. — Обычные люди, чья жизнь — в худу ли, к добру ли — зависит от игры этих сил редко понимают это разве что смутно и весьма поверхностно. Одной из таких сил — с начала 1940-х годов стала разведка».

Одно ясно точно: Даллес начал информационную войну против СССР задолго до вступления на пост директора ЦРУ. Вот например, его слова на заседании «Совета по международным отношениям» осенью 1945 года: «Посеяв в Советском Союзе хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности поверить».

 Толкнувший Скабееву депутат Рады ответил Кадырову
«Неодолимая сила» коррупции: что простят чиновникам
Колумбия ответила на запись в блокноте Болтона о «5000 солдатах»
В «Росгеологии» поспорили с Минприроды по поводу Горринга
В России добыли самый крупный алмаз за несколько лет
Как выглядит самый длинный деревянный мост в мире
Россию уличили в нелегальной торговле на миллиарды
Как банка кильки привела к краху советской «рыбной мафии»
Спорт
«Зенит» продал Паредеса в ПСЖ за 47,5 млн евро «Зенит» объявил о переходе 24-летнего Паредеса в ПСЖ во вторник
Hi-Tech
Секреты снежинок: 10 удивительных макроснимков Наслаждайтесь.
Авто
«Пикман» - пикап, который будет стоить $5 000 (фото) Китайская Kaiyun Motors, специализирующаяся на выпуске электрического транспорта, подготовила компактную новинку для Европы и США
Кино
Мария Миронова поддержала сына на премьере его первого фильма В Санкт-Петербурге прошел показ картины «Спасти Ленинград» с Андреем Мироновым-Удаловым в главной роли
Недвижимость
Ипотека пробила психологическую отметку
Бескрайние и нищие просторы России на снимках фотографа: галерея
Назван любимый этаж москвичей
Под Москвой нашли квартиру дешевле миллиона
Дети
Савичева объяснила, почему не стала скрывать неудачную беременность Певица потеряла ребенка на раннем сроке.
Леди
Как уложить короткие волосы: 6 стильных вариантов Некоторые девушки боятся делать короткую стрижку, думая, что на этом закончатся все интересные варианты укладок. Категорически с этим не согласны
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
Как эффективно помыть москитную сетку
5 отелей Парижа с самыми захватывающими видами из окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь