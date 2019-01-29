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15:20 (мск), источник: ТАСС

Ученые выяснили, когда появились кенгуру и почему они научились прыгать

Первые предки современных кенгуру жили на деревьях и питались листьями, грибами и фруктами, рассказали австралийские специалисты.

Источник: CSITDMS/СС0

СИДНЕЙ, 29 января. /Корр. ТАСС Анна Аркаева/. Около 30 млн лет назад в австралийском тропическом лесу маленькое животное, похожее на поссума, спустилось с деревьев, научилось пересекать обширные равнины континента и стало предком австралийских кенгуру. Подробно об истории их происхождения и развития рассказала телерадиокорпорация ABC.

Ученые из австралийского университета Мельбурна, совместно с коллегами из квинслендского технологического университета, провели полномасштабное исследование современных кенгуру и проанализировали ДНК, извлеченное из окаменелостей их далеких предков, для того, чтобы понять, когда и как в Австралии появились эти животные.

Они такие разные

Одним из самых известных предков современных кенгуру был доисторический протокоптодон — 300-килограммовый представитель мегафауны континента, вымерший около 15 млн лет назад. Ученые полагают, что он был настолько большим, что передвигался не как современные сумчатые — прыжками, а ходил на задних лапах, как настоящий динозавр.

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«Именно их потомков мы видим, когда наблюдаем за самыми большими в Австралии красными кенгуру. Эти красавцы и сегодня впечатляют — под два метра ростом и весом в 100 кг, глядя на них, можно себе представить, как выглядели их гигантские предки», — говорит эколог, исследователь дикой природы из университета Мельбурна Грэм Коулсон.

Однако, по словам ученого, среди предков кенгуру, появившихся около 30 млн лет назад, были не только гиганты, но и совсем крошечные создания. «Сегодня в тропических лесах Квинсленда можно встретить удивительное существо — мускусную кенгуровую крысу. Она умещается на ладони взрослого человека и весит меньше половины килограмма, однако этот вид уникален, ведь он существует десятки миллионов лет, — поясняет Коулсон. — Вот так: гиганты вымерли или уменьшились, а эта кроха осталась почти в точности такой, какими были ее далекие предки».

Большие и маленькие

Вообще в Австралии кенгуру делят на два больших вида: собственно, кенгуру (к ним относят крупные виды — красных, а также восточных и западных серых кенгуру) и валлаби (небольшие животные, предпочитающие ночной образ жизни).

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«Конечно, деление на кенгуру и валлаби — очень условное, можно даже сказать почти обывательское. Может сложиться впечатление, что разница только в размерах, однако, на самом деле, у этих животных разное строение зубов, отличаются также среда обитания, диета и, конечно, генетический набор», — уточняет ученый.

При этом первый предок у них был общим и ближе всего он не к обычным кенгуру, а к маленькой мускусной крысе. Мускусный цепконогий кенгуру или мускусная кенгуровая крыса — единственный представитель своего вида. Небольшой зверек, обитающий только в тропических лесах на северо-восточном побережье Австралии. Длина тела крысы редко превышает 25 см, масса — около 400 гр. Внешне мускусный кенгуру сходен с обычной крысой, однако это сумчатое животное способно прыгать на задних лапах, как настоящий кенгуру, далеким родственником которого оно является.

Уникальные кенгуру

Первые предки современных кенгуру жили на деревьях и питались листьями, грибами и фруктами. Позднее, какие-то виды остались в тени лесов, другие — вышли на широкие равнины. «Успех этого вида, как раз в отличной способности приспосабливаться: они научились есть жесткую траву, часами пережевывая сухие стебли и научились использовать свой длинный хвост, опираясь на него при медленном передвижении или в драках», — рассказывает биолог квинслендского технологического университета Мэтью Филлипс.

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Приспособившись жить на широких равнинах, кенгуру стали самыми эффективными прыгунами среди животных и научились развивать скорость до 64 км/ч. «Удивительные существа, задние конечности которых идеально приспособлены для прыжков, а передние — для раскапывания. Вот как они жили на заре цивилизации», — рассказывает доктор Натали Уорбертон, из Университета Мердока.

Также сообщается, что эти животные — единственные существа на планете освоившие так называемую пятигранную ходьбу. «Вы замечали, что даже нам, прямоходящим, очень трудно медленно прыгать или медленно бежать? Кенгуру нашли выход — использовать три точки опоры: передние конечности, задние и хвост. Они опускаются на передние лапы, поджимают хвост под задние и переносят на него вес тела, а после выводят вперед массивные задние лапы. Так не двигается больше никто на планете», — уточняет доктор Уорбертон.

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