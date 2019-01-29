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13:20 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как выглядит самый длинный деревянный мост в мире (фото)

Удивительное сооружение, которому уже более 150 лет.

В республике Мьянма находится самый известный и самый длинный деревянный мост в мире под названием У Байн. 2-х километровый мост соединяет города Мандалай и Амарапуру и предназначен только для пешеходов.

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Мост назван в честь своего строителя — монаха У Байна, который хотел сделать дорогу для жителей своей деревни в новую столицу Мандалай. Бревна для пешеходного моста были взяты из разобранного императорского дворца, который пришел в негодность после переноса столицы.

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Мост имеет 482 пролета и стоит на 1086 сваях, которые вбиты прямо в дно озера Таунгтаман. В девяти местах оборудованы разводные мосты, позволяющие проходить лодкам из озера Таунгтаман в реку Иравади.

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Древесина тика, из которой построен У Байн, насыщена эфирными маслами, что делает конструкцию довольно прочной и не дает дереву сгнить.

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Сейчас У Байн считается самым длинным деревянным мостом в мире и одной из главных достопримечательностей Мьянмы.

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