Замглавы «Росгеологии» проиграл должность
Руслана Горринга уволили после видео в интернете.
Руслана Горринга уволили после видео в интернете.
Заместитель главы «Росгеологии» Руслан Горринг лишился своего поста
«Росгеология» расторгла контракт с первым заместителем главы компании Русланом Горрингом после публикации в интернете видео с его участием, сообщил «Ъ» представитель «Росгеологии». Ставший героем ролика
Ранее Минприроды сообщило о том, что глава министерства Дмитрий Кобылкин уволил Руслана Горринга и объявил выговор главе госхолдинга Роману Панову. В ведомстве заявили, что Минприроды собирается провести проверку блока и проектов, которые курировал господин Горринг.
«Решения относительно главы холдинга принимает совет директоров компании. В настоящее время советом директоров никаких решений касательно выговоров главе холдинга не принималось. Также на сегодняшний день никаких финансовых проверок в компании не проводится», — пояснили «Ъ» в компании.
Руслан Горринг родился 30 августа 1978 года. Окончил Московское суворовское военное училище и Военный университет Министерства обороны РФ, в 2000—2011 годах служил в рядах российских вооруженных сил. С 2011 года занимал руководящие должности в нескольких зарубежных компаниях и фондах. С 2015 года является первым заместителем гендиректора, руководителя операционного блока «Росгеологии». С октября 2018 года — первый заместитель главы «Росгеологии», руководитель блока развития и коммерческой деятельности.
При этом, как пояснили «Ъ» в «Росгеологии», проведенное компанией расследование не выявило фактов нарушений Русланом Горрингом трудовых отношений и разглашения коммерческой информации.
Ольга Мордюшенко