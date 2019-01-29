Замглавы «Росгеологии» проиграл должность

Заместитель главы «Росгеологии» Руслан Горринг лишился своего поста из-за скандального видео, на котором топ-менеджер ругается матом, рассказывает о сотрудниках компании и высокопоставленных знакомых. В то же время расследование внутри компании не выявило нарушений трудовых отношений или фактов разглашения коммерческой информации.

«Росгеология» расторгла контракт с первым заместителем главы компании Русланом Горрингом после публикации в интернете видео с его участием, сообщил «Ъ» представитель «Росгеологии». Ставший героем ролика топ-менеджер в ходе сетевой игры Player unknown`s battlegrounds использовал нецензурную лексику, а также угрожал другим участникам. После завершения игры Руслан Горринг, забыв выключить камеру, обсудил с собеседниками сотрудников «Росгеологии», а также рассказал о предстоящей встрече с участником списка Forbes Михельсоном. Возможно, речь идет о главе НОВАТЭКа Леониде Михельсоне.

Ранее Минприроды сообщило о том, что глава министерства Дмитрий Кобылкин уволил Руслана Горринга и объявил выговор главе госхолдинга Роману Панову. В ведомстве заявили, что Минприроды собирается провести проверку блока и проектов, которые курировал господин Горринг.

Но, поясняют «Ъ» источники, знакомые с ситуацией, по законодательству уволить сотрудника может только его непосредственный руководитель, то есть Роман Панов, чья подпись и стоит под документами, а вынести выговор главе компании — совет директоров.

«Решения относительно главы холдинга принимает совет директоров компании. В настоящее время советом директоров никаких решений касательно выговоров главе холдинга не принималось. Также на сегодняшний день никаких финансовых проверок в компании не проводится», — пояснили «Ъ» в компании.

Руслан Горринг родился 30 августа 1978 года. Окончил Московское суворовское военное училище и Военный университет Министерства обороны РФ, в 2000—2011 годах служил в рядах российских вооруженных сил. С 2011 года занимал руководящие должности в нескольких зарубежных компаниях и фондах. С 2015 года является первым заместителем гендиректора, руководителя операционного блока «Росгеологии». С октября 2018 года — первый заместитель главы «Росгеологии», руководитель блока развития и коммерческой деятельности.

При этом, как пояснили «Ъ» в «Росгеологии», проведенное компанией расследование не выявило фактов нарушений Русланом Горрингом трудовых отношений и разглашения коммерческой информации. Пресс-релиз был вывешен на сайте «Росгеологии», но последний час он не работает из-за атаки хакеров. Как сообщает «РИА Новости», страница с биографией господина Горринга на сайте «Росгеологии» уже удалена.