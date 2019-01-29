В совет по культуре приняли блогера Ларина и рэпера Птаху
Всего в состав совета должны войти представители 60 различных культурных направлений.
Всего в состав совета должны войти представители 60 различных культурных направлений.
В совет по культуре Молодежного парламента при Госдуме войдут видеоблогер Дмитрий Ларин и рэпер Птаха (Давид Нуриев). Новая структура создается по итогам декабрьской встречи депутатов Госдумы с рэперами, а одной из обязанностей совета станет перепроверка экспертиз творчества музыкантов, по которым правоохранители будут решать, можно ли возбуждать уголовное дело об экстремизме.
«Совет по культуре будет создан по итогам встречи с рэперами в Госдуме в декабре 2018 года. Он формируется открытым способом, в его состав будут включены 60 представителей сферы культуры разных направлений… Уже одобрены заявки Давида Нуриева и Дмитрия Ларина», — приводит ТАСС слова председателя Молодежного парламента Марии Воропаевой.
По ее словам, на членство в совете уже подано более 230 заявок. Воропаева сообщила, что помимо Ларина и Птахи в совет войдут историк и публицист Армен Гаспарян и директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.
Совет создается по итогам встречи депутатов Госдумы с
6 декабря в Госдуме состоялась встреча депутатов с