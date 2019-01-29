Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как выглядят котята мейн-кунов (фото)
«Пикман» - новый пикап, который будет стоить $5 000 (фото)
В США медбрата обвинили в изнасиловании находившейся в коме пациентки
Наташа Королева заинтриговала фанатов снимком с «новым мачо»
В России признали провал «деревянной» ипотеки
Кражу картины Куинджи сравнили с сюжетом фильма «Старики-разбойники» Теперь, когда поиски картины Куинджи увенчались успехом, можно и улыбнуться
Сатановский: Шойгу дал «минут 20» на ликвидацию угрозы от США
Суд вынес вердикт по делу Александра Реввы
Дана Борисова взяла дочь на съемки шоу Малахова и пожалела
Ходченкова, Тарасова, Петров: звезды на премии «Золотой орел»
Мерси, Париж. «Зенит» не прогадает с продажей Паредеса
«Нужно переучивать»: почему Загитова лучше Медведевой
Путин упразднил «военные кафедры» и «военные факультеты» в вузах
Пассажирский самолет экстренно сел в Москве
Опубликованы 50 странных снимков, от которых захватывает дух
Фото яйца произвело фурор в сети
В Китае построили самый большой аэропорт мира, и он прекрасен
В России признали провал «деревянной» ипотеки
Фоторепортажи
10Остов сокровищ: что нашли греки на затонувших кораблях
16От Путятина до Путина
14:27 (мск), источник: Daily Storm

В совет по культуре приняли блогера Ларина и рэпера Птаху

Всего в состав совета должны войти представители 60 различных культурных направлений.

Источник: Коллаж Daily Storm

В совет по культуре Молодежного парламента при Госдуме войдут видеоблогер Дмитрий Ларин и рэпер Птаха (Давид Нуриев). Новая структура создается по итогам декабрьской встречи депутатов Госдумы с рэперами, а одной из обязанностей совета станет перепроверка экспертиз творчества музыкантов, по которым правоохранители будут решать, можно ли возбуждать уголовное дело об экстремизме.

«Совет по культуре будет создан по итогам встречи с рэперами в Госдуме в декабре 2018 года. Он формируется открытым способом, в его состав будут включены 60 представителей сферы культуры разных направлений… Уже одобрены заявки Давида Нуриева и Дмитрия Ларина», — приводит ТАСС слова председателя Молодежного парламента Марии Воропаевой.

По ее словам, на членство в совете уже подано более 230 заявок. Воропаева сообщила, что помимо Ларина и Птахи в совет войдут историк и публицист Армен Гаспарян и директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.

Новость
«Почему вы обвиняете нас в своих дырках?»: рэперы высказали претензии к власти

Совет создается по итогам встречи депутатов Госдумы с рэп-исполнителями, на которой обсуждалась отмена выступлений музыкантов по инициативе местных властей. В экспертный совет пригласят молодых художников, публицистов, журналистов, музыкантов и поэтов. Рэпер Птаха уже сообщал, что новая структура, в частности, будет перепроверять результаты экспертизы, согласно которой правоохранители могут возбуждать уголовные дела против музыкантов за экстремизм.

6 декабря в Госдуме состоялась встреча депутатов с рэп-исполнителями в связи с рядом задержаний и отменой концертов рэперов и других популярных исполнителей. Со стороны музыкантов на встречу пришли только Птаха и Рома Жиган. Беседа прошла на повышенных тонах: музыканты обвиняли власти в необоснованном давлении и абсурдности статьи 282 Уголовного кодекса. Представители депутатского корпуса частично согласились с доводами рэперов, однако были непреклонны в вопросе невозможности допустить нецензурную лексику на сцене.

Во время загрузки произошла ошибка.
Отмены рэп-концертов в России
25 январяГенпрокуратура поручила проверить отмену концертов рэперов в регионах
17 декабря 2018Татьяна Москалькова поддержала право рэперов на проведение концертов
15 декабря 2018Путин призвал избегать крайностей с запретами в культуре, в том числе в части рэпа
 В совет по культуре приняли блогера Ларина и рэпера Птаху
Гендиректор Росгеологии Роман Панов не получал выговор от главы Минприроды
Минфин России допустил проблемы с выплатой Каракасом $100 млн
Самый долгий эксперимент принес первые результаты
Спонсорскую помощь Пугачевой посчитали «откатом»
Россию уличили в нелегальной торговле на миллиарды
Кремль ответил на санкции США против нефтяной компании Венесуэлы
В России добыли самый крупный алмаз за несколько лет
Американка случайно выкинула кружку сына с крупной суммой внутри
Спорт
Мерси, Париж. «Зенит» не прогадает с продажей Паредеса Объясняем, почему завершение истории с переходом Леандро Паредеса из "Зенита" в "ПСЖ" пойдет на пользу и клубу и футболисту
Hi-Tech
Секреты снежинок: 10 удивительных макроснимков Наслаждайтесь.
Авто
В Госдуму внесли законопроект об отмене ТО По мнению авторов инициативы, техосмотр не имеет отношения к проблемам безопасности дорожного движения
Кино
Мария Миронова поддержала сына на премьере его первого фильма В Санкт-Петербурге прошел показ картины «Спасти Ленинград» с Андреем Мироновым-Удаловым в главной роли
Недвижимость
Бескрайние и нищие просторы России на снимках фотографа: галерея
Ипотека пробила психологическую отметку
Дача стала жилым домом
Как защитить технику от скачков напряжения?
Популярные темы на «Детях»
По следам "Стыдно" 781
воспитатель требовала карандаши 407
Вопрос 148
нагрузки дошкольников - секции, кружки и прочая.... 140
Леди
Как уложить короткие волосы: 6 стильных вариантов Некоторые девушки боятся делать короткую стрижку, думая, что на этом закончатся все интересные варианты укладок. Категорически с этим не согласны
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
Как быстро удалить старые обои со стены
5 главных элементов тёплой и уютной спальни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь