В совет по культуре приняли блогера Ларина и рэпера Птаху

Источник: Коллаж Daily Storm

В совет по культуре Молодежного парламента при Госдуме войдут видеоблогер Дмитрий Ларин и рэпер Птаха (Давид Нуриев). Новая структура создается по итогам декабрьской встречи депутатов Госдумы с рэперами, а одной из обязанностей совета станет перепроверка экспертиз творчества музыкантов, по которым правоохранители будут решать, можно ли возбуждать уголовное дело об экстремизме.

«Совет по культуре будет создан по итогам встречи с рэперами в Госдуме в декабре 2018 года. Он формируется открытым способом, в его состав будут включены 60 представителей сферы культуры разных направлений… Уже одобрены заявки Давида Нуриева и Дмитрия Ларина», — приводит ТАСС слова председателя Молодежного парламента Марии Воропаевой.

По ее словам, на членство в совете уже подано более 230 заявок. Воропаева сообщила, что помимо Ларина и Птахи в совет войдут историк и публицист Армен Гаспарян и директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.

Совет создается по итогам встречи депутатов Госдумы с рэп-исполнителями, на которой обсуждалась отмена выступлений музыкантов по инициативе местных властей. В экспертный совет пригласят молодых художников, публицистов, журналистов, музыкантов и поэтов. Рэпер Птаха уже сообщал, что новая структура, в частности, будет перепроверять результаты экспертизы, согласно которой правоохранители могут возбуждать уголовные дела против музыкантов за экстремизм.

6 декабря в Госдуме состоялась встреча депутатов с рэп-исполнителями в связи с рядом задержаний и отменой концертов рэперов и других популярных исполнителей. Со стороны музыкантов на встречу пришли только Птаха и Рома Жиган. Беседа прошла на повышенных тонах: музыканты обвиняли власти в необоснованном давлении и абсурдности статьи 282 Уголовного кодекса. Представители депутатского корпуса частично согласились с доводами рэперов, однако были непреклонны в вопросе невозможности допустить нецензурную лексику на сцене.