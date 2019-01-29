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14:18 (мск), источник: Mail.ru Новости

Американка случайно выбросила кружку сына с крупной суммой внутри

Теперь она пытается ее вернуть.

Жительница американского города Коньерс Линдси Преисс стала звездой местных СМИ из-за своей любви к чистоте.

В конце января женщина решила провести генеральную уборку в доме и так увлеклась, что добралась и до комнаты своего 27-летнего сына Дэвона, который сейчас живет отдельно.

Вместе со старыми журналами и одеждой в коробку «на выброс» попала и детская кружка с Микки Маусом.

Все это добро Линдси отнесла в некоммерческую организацию Goodwill, которая продает вещи секонд-хэнд, а вырученные деньги отдает на благотворительность.

Женщина очень гордилась своим поступком, но всего несколько дней. Ведь когда Дэвон вернулся в родительский дом, он начал искать ту самую кружку с Микки Маусом.

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Как оказалось, накануне парень продал свою машину и выручил за нее 6,5 тысяч долларов. Поскольку это был воскресный день и банки не работали, наличность он решил спрятать в родительском доме в самом надежном месте — в своей детской комнате в той самой термокружке. Кто же мог знать, что его мама решит устроить такую тщательную уборку.

Когда Линдси осознала произошедшее, она тут же поспешила исправить ситуацию и связалась с работниками Goodwill в надежде, что кружка все еще лежит у них на складе. Но было поздно — ее уже кто-то купил.

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После этого американка написала подробный пост на Facebook и связалась с местным телевидением. Женщина надеется, что новый владелец кружки окажется порядочным человеком и вернет им деньги. Конечно же, в ответ она предлагает большое материальное вознаграждение. Однако за прошедшие несколько дней никто так и не откликнулся.

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