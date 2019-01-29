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14:38 (мск), источник: Ведомости

Уволенный замруководителя «Росгеологии» прокомментировал видео с ним

Бывший заместитель гендиректора «Росгеологии» Руслан Горринг ушел с должности по собственному желанию. Об этом заявил он сам в разговоре с РБК. «Я ушел сам в тот же день», — сказал он.

Появившееся видео — это «личное общение с друзьями в личное время», отметил он. По его мнению, история с кадрами раздута: «Перекрутили факты, как им было удобнее. Заказчики крутые, кому-то не нравилось, как мы жестко действуем в интересах компании».

Он выразил сожаление по поводу запущенных им в «Росгеологии» проектов, а также нанятых сотудников. «Треть команды “Росгеологии” я годами лично с поддержкой шефа [гендиректора госкорпорации Романа Петрова] собирал», — добавил он.

28 января Telegram-канал «Медиакиллер» опубликовал видеозапись стрима с сервиса Twitch, который вел Горринг. На кадрах он, в частности, используя нецензурную брань, угрожает во время компьютерной игры другим игрокам.

На следующий день руководитель пресс-службы Минприроды Наталья Хлопунова сообщила, что руководитель ведомства Дмитрий Кобылкин распорядился уволить Горринга из-за «возмутительного видео». По ее словам, министр также распорядился объявить выговор гендиректору «Росгеологии» Роману Панову.

«Росгеология» заявила, что Кобылкин не мог снять Горринга с поста — это решение руководителя холдинга Романа Панова. «Роман Панов не в прямом подчинении министра природных ресурсов. И он [министр] не может выносить выговоры ему и увольнять сотрудников компании», — подчеркнуло госпредприятие.

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