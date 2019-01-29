Мощнейший взрыв на российском водохранилище сняли на видео
Военные произвели на Бурейском водохранилище в Амурской области серию управляемых взрывов. Видео самого мощного из них публикует RT.
Военные произвели на Бурейском водохранилище в Амурской области серию управляемых взрывов. Видео самого мощного из них публикует RT.
Сообщается, что саперы использовали почти 20 тонн тротила. Сейчас место подрыва расчищается, русло расширяется.
В декабре в районе реки Бурея, питающей водохранилище Бурейской ГЭС, образовался крупный затор. Местные власти утверждают, что к этому привело разрушение вершины сопки упавшим метеоритом, в «Русгидро» объясняют произошедшее оползнем. Затор угрожает близлежащим поселениям подтоплением, для его ликвидации привлекли военных.