Мощнейший взрыв на российском водохранилище сняли на видео

Сообщается, что саперы использовали почти 20 тонн тротила. Сейчас место подрыва расчищается, русло расширяется.

В декабре в районе реки Бурея, питающей водохранилище Бурейской ГЭС, образовался крупный затор. Местные власти утверждают, что к этому привело разрушение вершины сопки упавшим метеоритом, в «Русгидро» объясняют произошедшее оползнем. Затор угрожает близлежащим поселениям подтоплением, для его ликвидации привлекли военных.