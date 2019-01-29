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15:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Мощнейший взрыв на российском водохранилище сняли на видео

Военные произвели на Бурейском водохранилище в Амурской области серию управляемых взрывов. Видео самого мощного из них публикует RT.

Сообщается, что саперы использовали почти 20 тонн тротила. Сейчас место подрыва расчищается, русло расширяется.

Во время загрузки произошла ошибка.

В декабре в районе реки Бурея, питающей водохранилище Бурейской ГЭС, образовался крупный затор. Местные власти утверждают, что к этому привело разрушение вершины сопки упавшим метеоритом, в «Русгидро» объясняют произошедшее оползнем. Затор угрожает близлежащим поселениям подтоплением, для его ликвидации привлекли военных.

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