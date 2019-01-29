Список победителей «Грэмми» утек в сеть

Источник: AP 2019

28 января на сайте мероприятия были опубликованы результаты за две недели до запланированной церемонии. Их быстро удалили, однако список лауреатов успели снять на видео. Ролик доступен на YouTube-канале пользователя royalty. Изначально он был залит в Twitter-аккаунт everyday4you, однако позднее страница была удалена.

Как следует из ролика, главной песней года станет композиция Shallow Леди Гаги и Брэдли Купера.

Приз за лучший альбом вручат пластинке H.E.R. Награда за лучшую запись достанется рэперше Карди Би. В комментарии под роликом было отмечено, что премию также получат Тэйлор Свифт, Arctic Monkeys, Fall Out Boy, Beck. Дуэт Chloe x Halle может стать прорывом года.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/bo_efYhYU2A?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

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Американская академия звукозаписи назвала эту информацию ложной, пояснив, что до дня вручения премии даже сотрудникам академии не раскрывают информацию о результатах. Компания Deloitte передает имена победителей в запечатанных конвертах.