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15:13 (мск), источник: Mail.ru Новости

Автомобили на домах: по столице Кубы пронесся торнадо (видео)

Сообщается о четверых погибших.

Жители Гаваны приходят в себя после разрушительного торнадо, который пронесся по кубинской столице в конце января.

По сообщению местных СМИ, в результате стихийного бедствия погибли четыре человека, а пострадавших насчитывается около 200.

Во время загрузки произошла ошибка.

Больше всего от торнадо пострадали несколько рабочих кварталов — там сильный ветер снес крыши, оторвал от зданий балконы, повалил деревья, а припаркованные автомобили теперь приходится снимать подъемным краном с домов. Во многих районах города нет света и перекрыто дорожное движение.

Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни на западные регионы Кубы обрушатся сильные ливни и грозы со штормовым ветром.

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