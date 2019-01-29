Автомобили на домах: по столице Кубы пронесся торнадо (видео)

Жители Гаваны приходят в себя после разрушительного торнадо, который пронесся по кубинской столице в конце января.

По сообщению местных СМИ, в результате стихийного бедствия погибли четыре человека, а пострадавших насчитывается около 200.

<iframe width="100%" height="360 " src="//www.newstube.ru/embed/578e9533-8efa-4d3f-9f3b-125108fd3c2c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br/><a href="https://www.newstube.ru/m/1283104" target="_blank">Автомобили на домах: по Гаване прошелся торнадо</a> Во время загрузки произошла ошибка.

Больше всего от торнадо пострадали несколько рабочих кварталов — там сильный ветер снес крыши, оторвал от зданий балконы, повалил деревья, а припаркованные автомобили теперь приходится снимать подъемным краном с домов. Во многих районах города нет света и перекрыто дорожное движение.

Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни на западные регионы Кубы обрушатся сильные ливни и грозы со штормовым ветром.