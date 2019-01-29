Автомобили на домах: по столице Кубы пронесся торнадо (видео)
Сообщается о четверых погибших.
Сообщается о четверых погибших.
Жители Гаваны приходят в себя после разрушительного торнадо, который пронесся по кубинской столице в конце января.
По сообщению местных СМИ, в результате стихийного бедствия погибли четыре человека, а пострадавших насчитывается около 200.
Больше всего от торнадо пострадали несколько рабочих кварталов — там сильный ветер снес крыши, оторвал от зданий балконы, повалил деревья, а припаркованные автомобили теперь приходится снимать подъемным краном с домов. Во многих районах города нет света и перекрыто дорожное движение.
Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни на западные регионы Кубы обрушатся сильные ливни и грозы со штормовым ветром.
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