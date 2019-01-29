На столе чиновника из министерства экологии обнаружили чучело совы. Этот вид внесен в Красную книгу

В интернете появилось фото челябинского чиновника Виталия Безрукова, который возглавляет Управление экологического просвещения Минэкологии региона. Снимок возмутил зоозащитников, которые заметили, что на столе у Безрукова стоит чучело редкой совы ― Бородатой неясыти, занесенной в Красную книгу Челябинской области и ряда других регионов России.
Сам Виталий Безруков в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что чучело проходит в качестве вещдока по одному из дел о незаконной реализации и его изъяли три года назад у предпринимателей, которые пытались незаконно его продать через интернет. По словам Безрукова, чучело было передано ему на «ответственное хранение» и стояло в шкафу. Вытащить его и поставить на стол, чтобы сделать хороший кадр, попросили журналисты, пришедшие брать интервью для газеты «Челябинский обзор».
В данном случае журналисты, которые брали интервью, попросили поставить сову поближе. Потому что была большая статья в газете «Челябинский обзор» про экопросвещение, ну, и про мероприятия, которые проводит министерство, и как пример была показана сова, которую изъяли у незаконных изготовителей. В статье журналисты сами говорят, что они попросили ее поставить. Поэтому я не знаю, в чем такой шум.
Виталий БезруковГлава Управления экологического просвещения Минэкологии Челябинской области
Ранее СМИ сообщали, что законность нахождения экспоната в кабинете чиновника уже проверяет прокуратура. Между тем, в интервью газеты «Челябинский обзор» с Безруковым действительно есть запись о том, что чучело стояло в шкафу, а журналисты сами его «вытащили для удачного кадра».