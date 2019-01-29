Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Истории «особых» животных
Самая безумная парковка в мире: видео из Бангкока
Мужчина полтора года вводил сперму себе в вены
Сам себе хозяин: от каких платежей за ЖКХ можно отказаться
В России признали провал «деревянной» ипотеки
Российские приложения на смартфонах хотят сделать обязательными ФАС выдвинула идею, чтобы во всех, продающихся в России смартфонах были предустановлены отечественные браузер
Сатановский: Шойгу дал «минут 20» на ликвидацию угрозы от США
Суд вынес вердикт по делу Александра Реввы
Так ли трагична жизнь без секса, как принято думать
Названа самая полезная для здоровья рыба
“Поздно”: Виторган впервые прокомментировал разрыв с Собчак - СМИ
“Я предупреждал”: сын Высоцкого удалился с ток-шоу
Новая возлюбленная Цекало оказалась голливудской актрисой
Александрова поиграла в снежки в элегантном пальто и на каблуках
Новое поколение строительных КАМАЗов: оно будет очень красивым
«Пикман» - пикап, который стоит $5 000 (фото)
В Китае построили самый большой аэропорт мира, и он прекрасен
В России признали провал «деревянной» ипотеки
Фоторепортажи
10Заброшенная деревня с «диснеевскими» замками
5«Он поднимает стакан водки и произносит тост за западных финансистов»
15:27 (мск), источник: Esquire

На столе чиновника из министерства экологии обнаружили чучело совы. Этот вид внесен в Красную книгу

Зоозащитников возмутила фотография челябинского чиновника Виталия Безрукова, который сидит в своем кабинете на фоне редкой совы. Сам чиновник утверждает, что чучело изъяли у предпринимателей, которые пытались его незаконно продать.

В интернете появилось фото челябинского чиновника Виталия Безрукова, который возглавляет Управление экологического просвещения Минэкологии региона. Снимок возмутил зоозащитников, которые заметили, что на столе у Безрукова стоит чучело редкой совы ― Бородатой неясыти, занесенной в Красную книгу Челябинской области и ряда других регионов России.

Сам Виталий Безруков в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что чучело проходит в качестве вещдока по одному из дел о незаконной реализации и его изъяли три года назад у предпринимателей, которые пытались незаконно его продать через интернет. По словам Безрукова, чучело было передано ему на «ответственное хранение» и стояло в шкафу. Вытащить его и поставить на стол, чтобы сделать хороший кадр, попросили журналисты, пришедшие брать интервью для газеты «Челябинский обзор».

В данном случае журналисты, которые брали интервью, попросили поставить сову поближе. Потому что была большая статья в газете «Челябинский обзор» про экопросвещение, ну, и про мероприятия, которые проводит министерство, и как пример была показана сова, которую изъяли у незаконных изготовителей. В статье журналисты сами говорят, что они попросили ее поставить. Поэтому я не знаю, в чем такой шум.
Виталий Безруков
Глава Управления экологического просвещения Минэкологии Челябинской области

Ранее СМИ сообщали, что законность нахождения экспоната в кабинете чиновника уже проверяет прокуратура. Между тем, в интервью газеты «Челябинский обзор» с Безруковым действительно есть запись о том, что чучело стояло в шкафу, а журналисты сами его «вытащили для удачного кадра».

Читайте также:

 Вигго Мортенсен о съемках в «Зеленой книге»: «Это старомодное и доброе роуд
Афера на Багамах: что мы узнали о провальном Fyre Festival из документальны
Минфин России допустил проблемы с выплатой Каракасом $100 млн
Мощнейший взрыв на Бурейском водохранилище попал на видео
Самолет экстренно приземлился в Сочи из-за дебоша на борту
В Совфеде привели пример «вынужденной коррупции»
Уволенный замглавы «Росгеологии» прокомментировал видео с ним
Самый долгий эксперимент принес первые результаты
Спонсорскую помощь Пугачевой посчитали «откатом»
Спорт
Мерси, Париж. «Зенит» не прогадает с продажей Паредеса Объясняем, почему завершение истории с переходом Леандро Паредеса из "Зенита" в "ПСЖ" пойдет на пользу и клубу и футболисту
Hi-Tech
Секреты снежинок: 10 удивительных макроснимков Наслаждайтесь.
Авто
В Госдуму внесли законопроект об отмене ТО По мнению авторов инициативы, техосмотр не имеет отношения к проблемам безопасности дорожного движения
Кино
Асмус снимается с Янковским на Мальдивах Актеры получили главные роли в экранизации романа Дмитрия Глуховского «Текст»
Недвижимость
Бескрайние и нищие просторы России на снимках фотографа: галерея
Назван любимый этаж москвичей
Эксперты дали прогноз о подорожании квартир
Дача стала жилым домом
Популярные темы на «Детях»
По следам "Стыдно" 787
Светская жизнь. 190
Вопрос 148
нагрузки дошкольников - секции, кружки и прочая.... 148
Леди
Как уложить короткие волосы: 6 стильных вариантов Некоторые девушки боятся делать короткую стрижку, думая, что на этом закончатся все интересные варианты укладок. Категорически с этим не согласны
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
Как быстро удалить старые обои со стены
5 главных элементов тёплой и уютной спальни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь