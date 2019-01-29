На столе чиновника из министерства экологии обнаружили чучело совы. Этот вид внесен в Красную книгу

В интернете появилось фото челябинского чиновника Виталия Безрукова, который возглавляет Управление экологического просвещения Минэкологии региона. Снимок возмутил зоозащитников, которые заметили, что на столе у Безрукова стоит чучело редкой совы ― Бородатой неясыти, занесенной в Красную книгу Челябинской области и ряда других регионов России.

Сам Виталий Безруков в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что чучело проходит в качестве вещдока по одному из дел о незаконной реализации и его изъяли три года назад у предпринимателей, которые пытались незаконно его продать через интернет. По словам Безрукова, чучело было передано ему на «ответственное хранение» и стояло в шкафу. Вытащить его и поставить на стол, чтобы сделать хороший кадр, попросили журналисты, пришедшие брать интервью для газеты «Челябинский обзор».