Вежливые пассажиры метро породили спор в сети
На Reddit обратили внимание на видео, где пассажиры японского метро терпеливо ожидали, пока
На Reddit обратили внимание на видео, где пассажиры японского метро терпеливо ожидали, пока
Госслужащий из видеоролика ожидает приезд поезда с переносным пандусом в руках, затем заранее раскладывает его у входа для женщины в коляске. В это время остальные пассажиры спокойно ожидают, пока женщина покинет поезд, пропуская ее и не двигаясь.
Такое вежливое отношение вызвало неоднозначную реакцию в комментариях. Некоторые пользователи посчитали, что причины такого поведения лежат в различиях в культуре: японцев назвали «коллективистами» в противовес «индивидуалистам» европейцам. Другие заметили, что это уникальный случай, в других ситуациях «японцы запрыгивают на бегу в переполненные вагоны».
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