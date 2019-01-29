Вежливые пассажиры метро породили спор в сети

Госслужащий из видеоролика ожидает приезд поезда с переносным пандусом в руках, затем заранее раскладывает его у входа для женщины в коляске. В это время остальные пассажиры спокойно ожидают, пока женщина покинет поезд, пропуская ее и не двигаясь.