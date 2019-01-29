Ученые опознали черную плесень, разъедающую португальский собор XII века

В статье, опубликованной в журнале MycoKeys, сообщается, что грибок, получивший название Aeminium ludgeri, по-видимому попал в стены Се Вельи вместе с известняком, используемым для строительства собора, и все эти века очень медленно распространялся на стенах постройки. Образцы ученые соскоблили с поврежденного известняка в часовне Санта-Мария.
Для определения вида грибка они провели комплексный анализ образцов, включая морфологический, физиологический, генетический. В результате выяснилось, что это не просто новый вид, но и новый род и семейство грибов.
Грибок глубоко проникает в известняк, формируя борозды, а также вырабатывает полисахариды, которые вызывают коррозию.
В итоге постройка очень медленно, но неотвратимо разрушается. Известняк, который использовался строителями португальского собора, добывался в карьерах неподалеку от Коимбры, и также использовался при возведении зданий в Сантьяго-де-Компостеле, таких как Королевский госпиталь и Собор Святого Иакова.
Справиться с грибком задача не из простых: плесневые грибы известны своей уникальной устойчивостью к неблагоприятным условиям окружающей среды, включая экстремальные температуры, прямые солнечные лучи, УФ-излучение, сильные засухи и недостаток питательных веществ, что сильно осложняет создание методов их искоренения без угрозы самим строениям, где плесень поселилась. Ученые рассчитывают, что дальнейшее изучение образцов грибка позволит найти способ борьбы с ним.