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16:09 (мск), источник: Чердак

Ученые опознали черную плесень, разъедающую португальский собор XII века

Во время обследования охраняемого ЮНЕСКО собора Се Велья в Коимбре ученые изучили колонии черного грибка, — очень живучего и опасного для старой постройки организма. Найденные образцы принадлежат, как выяснили исследователи, не просто к новому виду, но и новому роду из нового семейства плесневых грибов.

Архитектурные элементы в часовне Святой Марии, с которых были взяты образцы плесени | Источник: MycoKeys

В статье, опубликованной в журнале MycoKeys, сообщается, что грибок, получивший название Aeminium ludgeri, по-видимому попал в стены Се Вельи вместе с известняком, используемым для строительства собора, и все эти века очень медленно распространялся на стенах постройки. Образцы ученые соскоблили с поврежденного известняка в часовне Санта-Мария.

Для определения вида грибка они провели комплексный анализ образцов, включая морфологический, физиологический, генетический. В результате выяснилось, что это не просто новый вид, но и новый род и семейство грибов.

Колонии впервые описанных черных грибов вида Aeminium ludgeri | Источник: MycoKeys

Грибок глубоко проникает в известняк, формируя борозды, а также вырабатывает полисахариды, которые вызывают коррозию.

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В итоге постройка очень медленно, но неотвратимо разрушается. Известняк, который использовался строителями португальского собора, добывался в карьерах неподалеку от Коимбры, и также использовался при возведении зданий в Сантьяго-де-Компостеле, таких как Королевский госпиталь и Собор Святого Иакова.

Справиться с грибком задача не из простых: плесневые грибы известны своей уникальной устойчивостью к неблагоприятным условиям окружающей среды, включая экстремальные температуры, прямые солнечные лучи, УФ-излучение, сильные засухи и недостаток питательных веществ, что сильно осложняет создание методов их искоренения без угрозы самим строениям, где плесень поселилась. Ученые рассчитывают, что дальнейшее изучение образцов грибка позволит найти способ борьбы с ним.

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