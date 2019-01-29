Ученые опознали черную плесень, разъедающую португальский собор XII века

Архитектурные элементы в часовне Святой Марии, с которых были взяты образцы плесени | Источник: MycoKeys

В статье, опубликованной в журнале MycoKeys, сообщается, что грибок, получивший название Aeminium ludgeri, по-видимому попал в стены Се Вельи вместе с известняком, используемым для строительства собора, и все эти века очень медленно распространялся на стенах постройки. Образцы ученые соскоблили с поврежденного известняка в часовне Санта-Мария.

Для определения вида грибка они провели комплексный анализ образцов, включая морфологический, физиологический, генетический. В результате выяснилось, что это не просто новый вид, но и новый род и семейство грибов.

Колонии впервые описанных черных грибов вида Aeminium ludgeri | Источник: MycoKeys

Грибок глубоко проникает в известняк, формируя борозды, а также вырабатывает полисахариды, которые вызывают коррозию.

В итоге постройка очень медленно, но неотвратимо разрушается. Известняк, который использовался строителями португальского собора, добывался в карьерах неподалеку от Коимбры, и также использовался при возведении зданий в Сантьяго-де-Компостеле, таких как Королевский госпиталь и Собор Святого Иакова.