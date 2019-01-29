В Екатеринбурге мужчина спас из огня троих детей. За это ему подарили огнетушитель

Источник: МЧС РФ

В Екатеринбурге 30-летний Геворг Аветисян спас троих детей во время пожара в частном доме. Мужчина проезжал мимо на автомобиле, когда заметил горящее здание и зовущих на помощь детей. Среди них ― две 12-летние девочки и 10-летний мальчик, которые остались без присмотра взрослых.

Как сообщается на сайте регионального МЧС, путь к спасению через двери был отрезан огнем. Поэтому Аветисян разбил окно кирпичом и вытащил детей. Кроме того, рядом с горящим домом находился автомобиль, который Геворг защитил от огня, отбуксировав в безопасное место.

«Когда я вытаскивал детей из горящего дома, я не думал ни о чем, у меня была цель — спасти ребят, и я смог это сделать, чему очень рад», ― рассказал Геворг.