Мозг рассказал о том, что он слышит

Источник: AP 2019

В некоторых случаях, например, вследствие бокового амиотрофического склероза, от которого страдал Стивен Хокинг, человек теряет дар речи. Для того, чтобы помочь пациентам хотя бы отчасти восстановить способность общаться с окружающими, можно использовать сигналы его слуховой коры. Когда мы говорим, наши нейроны работают в определенном порядке, и между паттерном их активности и звуками, которые мы издаем, есть явная связь. Это значит, что по этим паттернам можно определить, что человек намерен сказать.

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Ученые использовали вокодер — старую технологию, которая умеет переводить электрические сигналы в человеческую речь. Раньше ее использовали для того, чтобы экономнее передавать сигналы речи по радио, а теперь в синтезаторах речи, например в Siri и Google Assistant.

Авторы исследования объединили вокодер и нейросеть. Для эксперимента использовали пятерых подопытных, которые в то время проходили лечение от эпилепсии. Всем пятерым в слуховую кору головного мозга вживили электроды, которые считывали электроэнцефалограмму. Сигналы для обучения нейросети записывались в момент, когда четыре женщины читали пациентам рассказы в течение получаса. Затем пациенты прослушали двух других женщин, которые в течение 40 секунд произносили цифры от 0 до 9, а вокодер воспроизводил то, что слышали пациенты. Сигнал вокодер, чтобы повысить его четкость, также корректировала нейросеть, которая была обучена на речевом корпусе Wall Street Journal l, составленном в рамках программы DARPA и состоящем из из 80 часов речи.

Результат проверили на 11 добровольцах с нормальным слухом. Они слушали цифры, произнесенные через вокодер и оценивали качество звука по пятибалльной шкале.

<iframe width="100%%" height="360" scrolling="no" frameborder="no" allow="autoplay" src="https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/566576583&color=%23acc0ce&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true&visual=true?wmode=opaque"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В среднем, оценка составила 75% — контролерам удалось различить цифры и даже определить пол говорящего.