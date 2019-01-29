Женщина трое суток просидела в застрявшем лифте в США

Источник: @andrewwelch3

Маритес Фортализа, работающая горничной в одном из домов на Манхэттене, в пятницу, 25 января, застряла в лифте между вторым и третьим этажами. Хуже всего было то, что владельцы дома в это время уехали в другую резиденцию, и в итоге внутри не было никого, чтобы вызволить Маритес. Женщина даже не могла попросить о помощи, так как не взяла с собой смартфон.

В итоге горничная оказалась заточена в камере лифта без еды и воды на целых три дня.

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Спасение пришло к ней 28 января в лице курьера, приехавшего с заказом. Позвонив в дверь, молодой человек удивился, что ему никто не открывает, и решил сам позвонить хозяевам дома. Их взволновало, что Маритес, исправно работающая у них уже 18 лет, не открывает дверь.

Хозяева позвонили в экстренные службы, и те, приехав на место, вызволили горничную из лифта. По словам врачей, с пострадавшей ничего не случилось, и она скоро полностью придет в себя. Сама Маритес сказала, что после трехдневного заточения ей требуется отдых.