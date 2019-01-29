Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мифы и правда. Как жить с кошкой?
В США испытали российские «Торы»
Савичева объяснила, почему не стала скрывать неудачную беременность
Асмус снимается с Янковским на Мальдивах
Жильцы дома в Магнитогорске передумали переезжать
Первые космические туристы полетят на российском корабле Такие прогнозы дают специалисты рынка беспилотных авиационно-космических систем
Сатановский: Шойгу дал «минут 20» на ликвидацию угрозы от США
Суд вынес вердикт по делу Александра Реввы
Ходченкова, Тарасова, Петров: звезды на премии «Золотой орел»
Собчак объяснила, почему сорвала съемки ток-шоу на НТВ
Федерация: Вызов Ракицкого в сборную Украины в руках тренеров
Малкин и Ковальчук в десятке худших в НХЛ
Алена Шишкова закрутила роман с 23-летним мажором
Фанаты решили, что Лера Кудрявцева сделала пластику
Стало известно, когда выпустят «первый российский Mercedes»
В Госдуму внесли законопроект об отмене ТО
В Китае построили самый большой аэропорт мира, и он прекрасен
В России признали провал «деревянной» ипотеки
Фоторепортажи
12Ситуация в Венесуэле
5«Он поднимает стакан водки и произносит тост за западных финансистов»
17:39 (мск), источник: Mail.ru Новости

Женщина трое суток просидела в застрявшем лифте в США

И это настоящий ад клаустрофоба.

Источник: @andrewwelch3

Маритес Фортализа, работающая горничной в одном из домов на Манхэттене, в пятницу, 25 января, застряла в лифте между вторым и третьим этажами. Хуже всего было то, что владельцы дома в это время уехали в другую резиденцию, и в итоге внутри не было никого, чтобы вызволить Маритес. Женщина даже не могла попросить о помощи, так как не взяла с собой смартфон.

В итоге горничная оказалась заточена в камере лифта без еды и воды на целых три дня.
Новость
Жалоба бдительной американки спасла две школы от бойни

Спасение пришло к ней 28 января в лице курьера, приехавшего с заказом. Позвонив в дверь, молодой человек удивился, что ему никто не открывает, и решил сам позвонить хозяевам дома. Их взволновало, что Маритес, исправно работающая у них уже 18 лет, не открывает дверь.

Хозяева позвонили в экстренные службы, и те, приехав на место, вызволили горничную из лифта. По словам врачей, с пострадавшей ничего не случилось, и она скоро полностью придет в себя. Сама Маритес сказала, что после трехдневного заточения ей требуется отдых.

Читайте также:

Абэ назвал условие создания американских баз на Курилах
Необычную уборку снега в Йеллоустонском парке сняли на видео
Мощнейший взрыв на Бурейском водохранилище попал на видео
Медики перевели в речь сигналы головного мозга
Толкнувший Скабееву депутат Рады получит госнаграду Эстонии
Самолет экстренно приземлился в Сочи из-за дебоша на борту
Спонсорскую помощь Пугачевой посчитали «откатом»
Спорт
Мерси, Париж. «Зенит» не прогадает с продажей Паредеса Объясняем, почему завершение истории с переходом Леандро Паредеса из "Зенита" в ПСЖ пойдет на пользу и клубу и футболисту
Hi-Tech
Находка на краю Солнечной системы потрясла ученых При минимальных технических затратах.
Авто
В Госдуму внесли законопроект об отмене ТО По мнению авторов инициативы, техосмотр не имеет отношения к проблемам безопасности дорожного движения
Кино
Асмус снимается с Янковским на Мальдивах Актеры получили главные роли в экранизации романа Дмитрия Глуховского «Текст»
Недвижимость
Ипотека пробила психологическую отметку
Бескрайние и нищие просторы России на снимках фотографа: галерея
Назван любимый этаж москвичей
Под Москвой нашли квартиру дешевле миллиона
Популярные темы на «Детях»
По следам "Стыдно" 882
Светская жизнь. 470
нагрузки дошкольников - секции, кружки и прочая.... 196
Вопрос 154
Леди
Как уложить короткие волосы: 6 стильных вариантов Некоторые девушки боятся делать короткую стрижку, думая, что на этом закончатся все интересные варианты укладок. Категорически с этим не согласны
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
Как эффективно помыть москитную сетку
5 отелей Парижа с самыми захватывающими видами из окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь