Один из кратеров на астероиде Рюгу назвали в честь колобка

Источник: JAXA

Международный астрономический союз утвердил 13 названий деталей рельефа на астероиде Рюгу, который изучает межпланетная станция «Хаябуса-2».

Все они посвящены персонажам детской литературы, а один из кратеров на астероиде был назван в честь Колобка из русской народной сказки, сообщается на сайте миссии.

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Автоматическая межпланетная станция «Хаябуса-2» была запущена в конце 2014 года и предназначена для исследования астероида (162173) Рюгу. Летом 2018 года станция прибыла к астероиду и вышла на стабильную орбиту вокруг него. Научная программа рассчитана на полтора года и включает в себя исследования Рюгу как с орбиты, так и с поверхности. Во второй половине 2018 года «Хаябуса-2» успешно высадила на поверхность астероида два небольших спускаемых модуля MINERVA-II 1 и аппарат MASCOT (Mobile Asteroid Surface Scout), которые прислали ряд снимков и показали, что Рюгу усыпан фрагментированными скалами и валунами различных форм и размеров и почти лишен обширных скоплений мелкодисперсной пыли или реголита, которые часто встречаются на безатмосферных небесных телах, подверженных влиянию космического выветривания. Это может создать трудности для выполнения основной задачи миссии по забору пробы грунта и его доставки на Землю в декабре 2020 года.

28 июня 2018 года, на следующий день после прибытия станции к астероиду Рюгу, команда миссии предложила использовать персонажей детской литературы для обозначения деталей рельефа на Рюгу. 25 сентября 2018 года это предложение было принято после рассмотрения рабочей группой Международного астрономического союза, а 12 октября команда миссии предложила первые 13 названий. Девять из этих наименований деталей рельефа были приняты сразу, а еще четыре — после дальнейшего обсуждения в декабре 2018 года.

Карта поверхности астероида Рюгу и названия деталей рельефа | Источник: JAXA

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Большинство названий относятся к персонажам японских сказок, в частности сказки о рыбаке Урасима Таро, в честь которой астероид получил свое имя, однако несколько названий имеют другую географию происхождения. Кратер Brabo в экваториальной области Рюгу получил свое название в честь персонажа голландской сказки, кратер Cendrillon, являющийся самым крупным за пределами экваториального пояса астероида, назван в честь Золушки, валун Catafo, обозначающий главный меридиан Рюгу — в честь героя фольклора каджунов. Еще один кратер в экваториальной области астероида был назван в честь Колобка, персонажа русской народной сказки. Еще два наименования (Trinitas и Alice’s Wonderland), обозначающие места высадки модулей MINERVA-II 1 и MASCOT, соответственно, пока носят статус неофициальных и не утверждены Международным астрономическим союзом.