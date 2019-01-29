Один из кратеров на астероиде Рюгу назвали в честь колобка
А еще один — в честь Золушки.
А еще один — в честь Золушки.
Международный астрономический союз утвердил 13 названий деталей рельефа на астероиде Рюгу, который изучает межпланетная станция «Хаябуса-2».
Автоматическая межпланетная станция «Хаябуса-2» была запущена в конце 2014 года и предназначена для исследования астероида (162173) Рюгу. Летом 2018 года станция прибыла к астероиду и вышла на стабильную орбиту вокруг него. Научная программа рассчитана на полтора года и включает в себя исследования Рюгу как с орбиты, так и с поверхности. Во второй половине 2018 года «Хаябуса-2» успешно высадила на поверхность астероида два небольших спускаемых модуля
28 июня 2018 года, на следующий день после прибытия станции к астероиду Рюгу, команда миссии предложила использовать персонажей детской литературы для обозначения деталей рельефа на Рюгу. 25 сентября 2018 года это предложение было принято после рассмотрения рабочей группой Международного астрономического союза, а 12 октября команда миссии предложила первые 13 названий. Девять из этих наименований деталей рельефа были приняты сразу, а еще четыре — после дальнейшего обсуждения в декабре 2018 года.
Большинство названий относятся к персонажам японских сказок, в частности сказки о рыбаке Урасима Таро, в честь которой астероид получил свое имя, однако несколько названий имеют другую географию происхождения. Кратер Brabo в экваториальной области Рюгу получил свое название в честь персонажа голландской сказки, кратер Cendrillon, являющийся самым крупным за пределами экваториального пояса астероида, назван в честь Золушки, валун Catafo, обозначающий главный меридиан Рюгу — в честь героя фольклора каджунов. Еще один кратер в экваториальной области астероида был назван в честь Колобка, персонажа русской народной сказки. Еще два наименования (Trinitas и Alice’s Wonderland), обозначающие места высадки модулей
Александр Войтюк