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17:59 (мск), источник: BBC News Русская служба

Фото: телескоп «Хаббл» сфотографировал теряющую газ галактику

Радиотелескоп «Хаббл» запечатлел исток газа из спиральной галактики D100. Космическое агентство НАСА опубликовало снимки.

Источник: NASA

Космический телескоп Hubble сфотографировал, как спиральная галактику D100 в скоплении Волос Вероники стремительно теряет газ, необходимый для создания новых звезд.

Скопление Волос Вероники находится на расстоянии около 320 миллионов световых лет от Земли. В ней более тысячи галактик, D100 — одна из них.

Она на огромной скорости движется к центру скопления, оставляя за собой шлейф водорода и пыли.

Источник: NASA

«Эта галактика — особенно яркий пример процессов, происходящих в массивных кластерах, когда галактика превращается из здоровой спиральной галактики в “красную и мертвую”», — объясняет астролог Уильям Крамер.

Со временем спирали галактики исчезнут, и в ней останутся только старые звезды, говорит он.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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