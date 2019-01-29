Фото: телескоп «Хаббл» сфотографировал теряющую газ галактику

Источник: NASA

Космический телескоп Hubble сфотографировал, как спиральная галактику D100 в скоплении Волос Вероники стремительно теряет газ, необходимый для создания новых звезд.

Скопление Волос Вероники находится на расстоянии около 320 миллионов световых лет от Земли. В ней более тысячи галактик, D100 — одна из них.

Она на огромной скорости движется к центру скопления, оставляя за собой шлейф водорода и пыли.

Источник: NASA

«Эта галактика — особенно яркий пример процессов, происходящих в массивных кластерах, когда галактика превращается из здоровой спиральной галактики в “красную и мертвую”», — объясняет астролог Уильям Крамер.

Со временем спирали галактики исчезнут, и в ней останутся только старые звезды, говорит он.

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