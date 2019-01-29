Необычный способ уборки снега в Йеллоустонском парке попал на видео
Можно взять на заметку.
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Можно взять на заметку.
Не дожидаясь весны, работники Йеллоустонского национального парка в США решили расчистить снежные завалы.
Американка Керри Кантриман, будучи на каникулах, посетила парк и стала свидетелем необычной уборки снега, которую сняла на камеру. На видео можно увидеть мужчину, который делит огромный снежный завал высотой около двух метров на равные блоки (размером с приличный холодильник), а затем оттаскивает их в сторону, где они, падая, разбиваются.
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