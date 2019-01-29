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18:26 (мск), источник: Mail.ru Hi-tech

Мошенники нашли новый способ украсть деньги с вашей карты «Сбербанка»

Пользователи соцсетей жалуются на новый вид мошенничества от имени «Сбербанка» и неких «финансовых служб безопасности». Афера настолько проста, что на нее попадаются все, предупреждают эксперты. Вне зависимости от уровня достатка и возраста.

Как это происходит?

Внезапный звонок, на проводе якобы «Сбербанк» или единая финансовая служба безопасности (ее, кстати, не существует в природе). Вам сообщают о подозрительном списании средств и предлагают его отменить. Но сначала нужно проверить все ваши данные, где вы делали покупки, сколько осталось средств.

Что выманивают аферисты?

  • Код из СМС для подтверждения перевода денег им же. Который вам подадут как «для отмены ошибочной транзакции».

  • Кодовое слово банковской карты.
    «Если у мошенников есть ваши паспортные данные, им для операций по карте не хватает именно кодового слова, — поясняет Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка. — Некоторые кредитные организации при наличии слова готовы по телефону предоставить данные об остатках на счете, проведенных операциях».

Почему мошенникам можно поверить?

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  • Они сыпят на вас именами, фамилиями и должностями, словно из рога изобилия. Это внушает доверие.

  • Сам звонок идет с городского номера, а такие часто бывают у банков. Например, +74950188621, +74953633149 — реальные номера аферистов.

  • В разговоре акцент делается на слове «безопасность», которую «в банке» якобы должны вам обеспечить. А кому не нравится безопасность?

  • Мошенники знают о вас очень многое. По телефону они могут назвать вам ваше полное ФИО и паспортные данные.

Откуда у мошенников личная информация?

«Паспортные данные можно программно скопировать из внутренних баз сайтов, которые собирают информацию, но плохо защищают ее, — объясняет Татьяна Голубовская, представитель РОЦИТ. — Это могут быть сайты онлайн-игр, беспроигрышных лотерей, сайты знакомств».

Часто мошенники воруют данные через фишинговые сайты и приложения, которые копируют онлайн-банки или сайты по продаже билетов. Документы могут слить коллекторы, банки и даже турфирмы.

Иногда сканы паспортов свободно лежат в интернете — в соцсетях, во вложениях к диалогам и к групповым чатам. А при необходимости преступники могут взломать почту и украсть все нужное из писем. В общем, способов все о вас узнать довольно много.

Кто уже пострадал?

На данный момент в РОЦИТ поступило более 100 обращений на горячую линию. Специалисты фиксируют огромный всплеск жалоб в социальных сетях. Жительница Москвы София Иванова почти поверила мошенникам, но все-таки у ее истории счастливый финал.

Во время загрузки произошла ошибка.

На публикацию девушки откликнулись люди, которым тоже звонили злоумышленники с похожим почерком.

Почему это действительно опасно?

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«Люди сами отдают мошенникам всю информацию, — признает Татьяна Голубовская. — При этом неважно, сколько им лет, какие у них девайсы и положение в обществе». Потенциальные жертвы — абсолютно все.

По мнению эксперта, способ опасен из-за своей банальности, отсутствия высоких технологий. «От этого он настолько массовый, вирусный и масштабный», — предупреждает Голубовская.

Если вы попадетесь, деньги вернуть не получится. Считается, что вы отдали их в чужие руки добровольно, назвав код.

Как защититься?

Самое главное: код и кодовое слово нельзя сообщать никому, даже если с чьих-то слов вашу карточку взламывают прямо сейчас.

Даже если вам звонит самая главная в мире служба безопасности. Настоящие банковские служащие этого обычно и не просят, как и полный номер карты или код CVC на обратной стороне.

«Чтобы не попасть в руки к мошенникам, всегда лучше по звонку “оператора” банка положить трубку и позвонить по общей горячей линии вашего банка, — советует председатель правления Локо Банка. — Так вы будете точно знать, что общаетесь с реальными представителями банка».

Анна Вовнякова

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