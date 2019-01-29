Мошенники нашли новый способ украсть деньги с вашей карты «Сбербанка»

Как это происходит?

Внезапный звонок, на проводе якобы «Сбербанк» или единая финансовая служба безопасности (ее, кстати, не существует в природе). Вам сообщают о подозрительном списании средств и предлагают его отменить. Но сначала нужно проверить все ваши данные, где вы делали покупки, сколько осталось средств.

Что выманивают аферисты?

Код из СМС для подтверждения перевода денег им же. Который вам подадут как «для отмены ошибочной транзакции».

Кодовое слово банковской карты.

«Если у мошенников есть ваши паспортные данные, им для операций по карте не хватает именно кодового слова, — поясняет Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка. — Некоторые кредитные организации при наличии слова готовы по телефону предоставить данные об остатках на счете, проведенных операциях».

Почему мошенникам можно поверить?

Они сыпят на вас именами, фамилиями и должностями, словно из рога изобилия. Это внушает доверие.

Сам звонок идет с городского номера, а такие часто бывают у банков. Например, +74950188621, +74953633149 — реальные номера аферистов.

В разговоре акцент делается на слове «безопасность», которую «в банке» якобы должны вам обеспечить. А кому не нравится безопасность?

Мошенники знают о вас очень многое. По телефону они могут назвать вам ваше полное ФИО и паспортные данные.

Откуда у мошенников личная информация?

«Паспортные данные можно программно скопировать из внутренних баз сайтов, которые собирают информацию, но плохо защищают ее, — объясняет Татьяна Голубовская, представитель РОЦИТ. — Это могут быть сайты онлайн-игр, беспроигрышных лотерей, сайты знакомств».

Часто мошенники воруют данные через фишинговые сайты и приложения, которые копируют онлайн-банки или сайты по продаже билетов. Документы могут слить коллекторы, банки и даже турфирмы.

Иногда сканы паспортов свободно лежат в интернете — в соцсетях, во вложениях к диалогам и к групповым чатам. А при необходимости преступники могут взломать почту и украсть все нужное из писем. В общем, способов все о вас узнать довольно много.

Кто уже пострадал?

На данный момент в РОЦИТ поступило более 100 обращений на горячую линию. Специалисты фиксируют огромный всплеск жалоб в социальных сетях. Жительница Москвы София Иванова почти поверила мошенникам, но все-таки у ее истории счастливый финал.

На публикацию девушки откликнулись люди, которым тоже звонили злоумышленники с похожим почерком.

Почему это действительно опасно?

«Люди сами отдают мошенникам всю информацию, — признает Татьяна Голубовская. — При этом неважно, сколько им лет, какие у них девайсы и положение в обществе». Потенциальные жертвы — абсолютно все.

По мнению эксперта, способ опасен из-за своей банальности, отсутствия высоких технологий. «От этого он настолько массовый, вирусный и масштабный», — предупреждает Голубовская.

Если вы попадетесь, деньги вернуть не получится. Считается, что вы отдали их в чужие руки добровольно, назвав код.

Как защититься?

Самое главное: код и кодовое слово нельзя сообщать никому, даже если с чьих-то слов вашу карточку взламывают прямо сейчас.

Даже если вам звонит самая главная в мире служба безопасности. Настоящие банковские служащие этого обычно и не просят, как и полный номер карты или код CVC на обратной стороне.

«Чтобы не попасть в руки к мошенникам, всегда лучше по звонку “оператора” банка положить трубку и позвонить по общей горячей линии вашего банка, — советует председатель правления Локо Банка. — Так вы будете точно знать, что общаетесь с реальными представителями банка».