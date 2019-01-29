Эксперты обнаружили подлинный отпечаток пальца Леонардо да Винчи

Британские специалисты сделали удивительное открытие — они обнаружили отпечаток большого пальца левой руки на рисунке Леонардо да Винчи «Сердечно-сосудистая система и главные органы женщины» (создан около 1509 года).

После детального изучения отпечатка эксперты пришли к выводу, что он принадлежит самому художнику, так как чернила совпадают с теми, что использовались при создании рисунка. Судя по всему, да Винчи случайно испачкал руки, а затем взял лист бумаги. На это также намекает нечеткое пятно на оборотной стороне, которое может быть отпечатком левого указательного пальца.

Несмотря на то, что на других рисунках Леонардо да Винчи уже находили отпечатки пальцев, эта находка пока является наиболее убедительным кандидатом на подлинность отпечатка художника.

Рисунок «Сердечно-сосудистая система и главные органы женщины» сейчас хранится в Британской королевской коллекции. Новые подробности о найденном отпечатке будут представлены широкой общественности позднее в книге Алана Донниторна «Леонардо да Винчи: пристальный взгляд».