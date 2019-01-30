Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тимошенко сделала резонансное заявление о Беларуси
В США испытали российские «Торы»
Врач продлил на месяц жизнь умирающего пациента и поплатился
Ходченкова, Тарасова, Петров: звезды на премии «Золотой орел»
В Китае построили самый большой аэропорт мира, и он прекрасен
«Белочка», «Ромашка», «Цитрон»Путеводитель по популярным советским конфетам
Толкнувший Скабееву депутат Рады ответил на требование Кадырова
Как Касперский оставил спецслужбы США в дураках
«40 млн не получит»: юбилей обернулся для Пугачевой провалом
Обидчик Скабеевой ответил на "оплеуху" Кадырова
Стало известно, что было в шприце, убившем пенсионерку в Саратове
54-летняя педагог умерла на концерте - причина
Сентора задержали прямо на заседании в Совфеде
Клиенты Сбербанка стали жертвами мошенничества
Супермодель вышла в прозрачном наряде, который обнажил всё
Извращенец тайно заглядывал под юбку и попался
В Китае построили самый большой аэропорт мира, и он прекрасен
В России признали провал «деревянной» ипотеки
Фоторепортажи
5«Он поднимает стакан водки и произносит тост за западных финансистов»
8Ниагарский водопад замерз из-за морозов
10:35 (мск), источник: Аргументы и факты

«Белочка», «Ромашка», «Цитрон». Путеводитель по советским конфетам

АиФ.ru подготовил путеводитель по популярным в СССР маркам конфет, многие из которых и сейчас можно найти в магазинах.

Источник: РИА "Новости"

В нашей стране шоколад появился благодаря Екатерине II в конце XVIII века: этот десерт настолько полюбился императрице, что она распорядилась не только заказывать его за границей, но и начать производить в России. Правда, до XIX века российское кондитерское производство было кустарным, а шоколадом первое время занимались исключительно иностранцы.

Одна из первых шоколадных фабрик в Москве появилась в 1850 году, её открыл немецкий подданный Теодор Фердинанд Эйнем. Его продукция предназначалась для элиты, поэтому большое внимание уделялось упаковке лакомства: его заворачивали в броские бархатные и шелковые упаковки.
Читайте также
Их прославила еда. Блюда, названные в честь людей

Первая отечественная шоколадная фабрика, семейная мастерская Абрикосовых, получившая название «Фабрично-торговое товарищество А. И. Абрикосова сыновей», открылась в начале 1880-х годов. К концу XIX века фабрика стала крупнейшей в России по производству шоколада.

После революции 1917 года все кондитерские фабрики были национализированы. Фабрика Абрикосовых получила имя рабочего Петра Акимовича Бабаева, председателя Сокольнического райисполкома Москвы (после приватизации 1993 года стала «Кондитерским концерном Бабаевский), фирма «Эйнем» стала называться «Красный Октябрь», бывшая фабрика купцов Леновых была переименована в «Рот Фронт». В начале двадцатых годов шоколад стал доступным для более широкой аудитории, чему способствовали рост благосостояния людей и плановая экономика, которая пришла на смену НЭПу.

С 1928 года каждая фабрика была переведена на отдельный вид продукции. Карамель производила фабрика имени Бабаева, шоколад — «Красный Октябрь», а печенье — «Большевик».

Самая старая шоколадная конфета, которую производили на фабриках, — «Мишка косолапый». Её начал выпускать ещё в позапрошлом веке Эйнем, на родине которого — в Германии — был очень популярен миндаль, растёртый с сахаром. В оригинальную рецептуру конфет входили шоколад, вафли и пралине (миндаль, сахар и какао-масло). Знаменитый фантик с сюжетом картины «Утро в сосновом лесу» появился между концом 1880-х и серединой 1890-х годов и до сегодняшнего дня сохранился в практически неизменном виде.

Читайте также
От утки с яблоками до селедки под шубой. Каким был праздничный стол москвича в ХIХ и ХХ веке

До революции также были придуманы конфеты «Раковые шейки». Кондитеры фабрики Абрикосова дали карамельке такое название из-за внешнего сходства её формы с кусочками мяса хвостовой части рака, которые подавали к пиву и называли раковыми шейками.

Ещё одна культовая конфета СССР — «Мишка на севере» — имела ореховую начинку в вафельном корпусе с шоколадной глазурью. Её стали производить за два года до начала Великой Отечественной войны на ленинградской кондитерской фабрике имени Н. К. Крупской. Выпуск конфет этой марки не прекращали даже в блокаду, в 1943 году их было произведено три тонны. В последующие годы «Мишку на севере» выпускали несколько фабрик по всей стране.

На фабрике Крупской в начале сороковых появилась конфета «Белочка», без которой не обходился ни один детский новогодний подарок в СССР. Эти шоколадные конфеты легко узнать по дробленому фундуку в начинке и нежному вкусу пралине. Их главным атрибутом также остаётся стилизованное изображение белочки с орешком в лапках.

Читайте также:

«Белочка», «Ромашка», «Цитрон»
Источник:©Аргументы и факты
Как настроить телевизор на цифровое ТВ, не потратив лишнего
Названы причины задержания сенатора Арашукова в здании Совфеда
Мадуро: Трамп отдал приказ правительству Колумбии меня убить
Apple локализовала персональные данные россиян
Ученые уверены, что на Марсе может быть жизнь
Опубликован рейтинг самых безопасных стран
Трещина обнаружена в разгонном блоке «Фрегат» на космодроме Куру
Спорт
«Манчестер Сити» проиграл «Ньюкаслу» в 24-м туре АПЛ «Манчестер Сити», потерпевший четвертое поражение в этом чемпионате, с 56 очками занимает второе место в турнирной таблице
Hi-Tech
Находка на краю Солнечной системы потрясла ученых При минимальных технических затратах.
Авто
В Госдуму внесли законопроект об отмене ТО По мнению авторов инициативы, техосмотр не имеет отношения к проблемам безопасности дорожного движения
Кино
Асмус снимается с Янковским на Мальдивах Актеры получили главные роли в экранизации романа Дмитрия Глуховского «Текст»
Недвижимость
Бескрайние и нищие просторы России на снимках фотографа: галерея
Ипотека пробила психологическую отметку
Дача стала жилым домом
Как защитить технику от скачков напряжения?
Дети
Лера Кудрявцева расплакалась, когда ее 5-месячная дочь упала с дивана Ведущая рассказала о тревоге за ребенка
Леди
5 трендов пластической хирургии Пластический хирург рассказывает, почему за пластикой больше не принято ездить в дальние страны за какими операциями гоняются мужчины.
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
Как быстро удалить старые обои со стены
5 главных элементов тёплой и уютной спальни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь