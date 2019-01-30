«Белочка», «Ромашка», «Цитрон». Путеводитель по советским конфетам

Источник: РИА "Новости"

В нашей стране шоколад появился благодаря Екатерине II в конце XVIII века: этот десерт настолько полюбился императрице, что она распорядилась не только заказывать его за границей, но и начать производить в России. Правда, до XIX века российское кондитерское производство было кустарным, а шоколадом первое время занимались исключительно иностранцы.

Одна из первых шоколадных фабрик в Москве появилась в 1850 году, её открыл немецкий подданный Теодор Фердинанд Эйнем. Его продукция предназначалась для элиты, поэтому большое внимание уделялось упаковке лакомства: его заворачивали в броские бархатные и шелковые упаковки.

Первая отечественная шоколадная фабрика, семейная мастерская Абрикосовых, получившая название «Фабрично-торговое товарищество А. И. Абрикосова сыновей», открылась в начале 1880-х годов. К концу XIX века фабрика стала крупнейшей в России по производству шоколада.

После революции 1917 года все кондитерские фабрики были национализированы. Фабрика Абрикосовых получила имя рабочего Петра Акимовича Бабаева, председателя Сокольнического райисполкома Москвы (после приватизации 1993 года стала «Кондитерским концерном Бабаевский), фирма «Эйнем» стала называться «Красный Октябрь», бывшая фабрика купцов Леновых была переименована в «Рот Фронт». В начале двадцатых годов шоколад стал доступным для более широкой аудитории, чему способствовали рост благосостояния людей и плановая экономика, которая пришла на смену НЭПу.

С 1928 года каждая фабрика была переведена на отдельный вид продукции. Карамель производила фабрика имени Бабаева, шоколад — «Красный Октябрь», а печенье — «Большевик».

Самая старая шоколадная конфета, которую производили на фабриках, — «Мишка косолапый». Её начал выпускать ещё в позапрошлом веке Эйнем, на родине которого — в Германии — был очень популярен миндаль, растёртый с сахаром. В оригинальную рецептуру конфет входили шоколад, вафли и пралине (миндаль, сахар и какао-масло). Знаменитый фантик с сюжетом картины «Утро в сосновом лесу» появился между концом 1880-х и серединой 1890-х годов и до сегодняшнего дня сохранился в практически неизменном виде.

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До революции также были придуманы конфеты «Раковые шейки». Кондитеры фабрики Абрикосова дали карамельке такое название из-за внешнего сходства её формы с кусочками мяса хвостовой части рака, которые подавали к пиву и называли раковыми шейками.

Ещё одна культовая конфета СССР — «Мишка на севере» — имела ореховую начинку в вафельном корпусе с шоколадной глазурью. Её стали производить за два года до начала Великой Отечественной войны на ленинградской кондитерской фабрике имени Н. К. Крупской. Выпуск конфет этой марки не прекращали даже в блокаду, в 1943 году их было произведено три тонны. В последующие годы «Мишку на севере» выпускали несколько фабрик по всей стране.

На фабрике Крупской в начале сороковых появилась конфета «Белочка», без которой не обходился ни один детский новогодний подарок в СССР. Эти шоколадные конфеты легко узнать по дробленому фундуку в начинке и нежному вкусу пралине. Их главным атрибутом также остаётся стилизованное изображение белочки с орешком в лапках.