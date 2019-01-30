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05:26 (мск), источник: Известия

Пальцем в небо: граница в аэропортах станет электронной

Паспортный контроль можно будет пройти автоматически с помощью биометрических данных.

Источник: РИА "Новости"

В аэропортах начинают развертывать автоматизированную систему паспортного контроля. Тестовые кабины для самостоятельного прохождения границы уже работают в Шереметьево и готовятся к установке в Домодедово и Внуково, рассказали «Известиям» в ФСБ и подтвердили представители воздушных гаваней. Этой услугой смогут воспользоваться только россияне. Система сделает фото пассажира, отсканирует отпечатки пальцев и сверит информацию с данными биометрического паспорта. Автоматизированный контроль ускорит процедуру прохождения границы и разгрузит сотрудников погранслужбы, но сроки его полноценного внедрения пока туманны, говорят эксперты.

Тест на проверку

Погранслужба тестирует образцы автоматизированной системы паспортного контроля (АСПК) в Шереметьево и Домодедово, по результатам чего будет принято решение о возможности принять их в эксплуатацию, сообщили «Известиям» в пресс-службе ФСБ. Пока применяемые в АСПК технические решения, касающиеся надежности автоматической верификации личности пассажира и данных паспорта, только разрабатываются, объяснили в службе.

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На первоначальном этапе, по данным ФСБ, погранконтроль через автоматизированные пункты смогут проходить россияне, прибывающие в страну или вылетающие из нее, если у них нет ограниченных возможностей передвижения.

В Шереметьево на линии погранконтроля уже установлены автоматизированные кабины — по одной в терминале E и D, они функционируют в тестовом режиме, сообщили «Известиям» в пресс-службе аэропорта. В Домодедово и Внуково также планируется установка кабин, которые позволят пассажирам самостоятельно проходить паспортный контроль, пояснили «Известиям» их представители. Аэропорт уже готовит инфраструктуру, добавил представитель Внуково.

Оборудование в Шереметьево поставили московские фирмы «Газинтех» и «Финтех», подтвердили «Известиям» в компаниях.

Источник: AP 2019
Встроенная микросхема биометрического паспорта содержит в том числе фотографию человека, с 2015 года такие документы в России выдаются с данными об отпечатках пальцев.

Система позволяет в автоматическом режиме контролировать действительность загранпаспорта и проверить пассажира по биометрическим данным: фото и отпечаткам пальцев. На основе полученных результатов проверок система автоматически принимает решение о пропуске или отказе в пропуске, пояснили в «Газинтехе».

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Ворота в мир

Экспериментальные образцы автоматических пропускных модулей «Финтеха» представляют собой двухдверную турникетную систему, они проходят испытания под дистанционным контролем сотрудника пункта пропуска, пояснили в компании. Пассажир руководствуется информацией с экранов, ему помогают сенсорные индикаторы.

В период тестирования технологии после прохождения автоматизированных кабин пассажир все равно предъявляет документы сотруднику, сообщили в пресс-службе Шереметьево.

Через кабины «Газинтеха» с июля в Шереметьево прошли несколько тысяч человек, сказали в компании.

Внедрение автоматизированной системы позволит оптимизировать работу и повысить пропускную способность пунктов при высоком уровне безопасности, при этом процесс пограничного контроля будет осуществляться быстрее и удобнее для пассажиров, объяснили в «Газинтехе».

Источник: Reuters

Общая практика

Системы автоматического паспортного контроля сегодня действуют в том числе в аэропорту Хитроу (Лондон, Великобритания), Схипхоле (Амстердам, Нидерланды), воздушных гаванях Германии (Берлине, Мюнхене, Гамбурге, Франкфурте, Бонне, Дюссельдорфе). Граждане ЕС могут пройти паспортный контроль через «электронные ворота», приложив биометрический паспорт и пройдя верификацию через систему распознавания лиц. В Париже идентификацию можно пройти также и по отпечатку пальцев.

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С лета 2019 года воспользоваться «электронными воротами» в аэропортах Великобритании впервые смогут не только жители страны и Евросоюза, но и путешественники из Австралии, Канады, Японии, Новой Зеландии и США. Власти трактовали это как расширение технологических возможностей автоматических пунктов пропуска.

Создавать АСПК на фоне общемировой тенденции разумно и оправданно, это повышает уровень обслуживания пассажиров, делает путешествие более комфортным, ускоряет процедуры прохождения паспортного контроля, сказал «Известиям» исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

Конечная цель — минимизировать участие человека в этой процедуре. Приобретение и ввод в эксплуатацию такого оборудования и его эксплуатация обойдутся дешевле, чем найм и оплата труда дополнительных сотрудников погранслужбы, а также оснащение их рабочих мест.
Олег Пантелеев
исполнительный директор агентства «Авиапорт»
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В то же время, пропускная способность автоматизированных пунктов пропуска будет повышенной. Дороже обойдутся не сами киоски со сканерами отпечатков пальцев, документов и видеокамерами, а организация передачи, обработки, хранения данных по защищенным каналам, — отметил он.

Пока внедрение системы тормозит необходимость изменения нормативной базы, добавил Олег Пантелеев.

Погранслужба только недавно заявила о своей готовности идти по этому пути, напомнил главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

— Это далекая перспектива. Действующая нормативная база не позволяет пропускать через границу без присутствия человека, нужно будет создавать и менять регламенты, стандарты, это займет немало времени, — рассуждает он.

Если удастся внедрить систему в течение пяти лет, это будут очень хорошие темпы для нашей страны, считает эксперт.

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