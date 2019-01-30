Опубликован рейтинг самых безопасных стран
Исландия стала самой безопасной страной по версии журнала Global Finance, рейтинг опубликован на сайте издания.
Исландия стала самой безопасной страной по версии журнала Global Finance, рейтинг опубликован на сайте издания.
Как отмечают журналисты, в качестве критериев для составления списка рассматривались вероятность возникновения военного конфликта, уровень экономического развития и угрозы безопасности населения, а также вероятность возникновения природной катастрофы.
Россия заняла лишь 108-ю строчку. Как утверждают авторы материала, страна характеризуется высоким уровнем преступности и угрозы миру.
26 января портал Missosology представил рейтинг стран с самими красивыми женщинами на основе результатов международных конкурсов красоты. По итогам 2018 года первое место досталось Венесуэле.
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