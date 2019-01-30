Опубликован рейтинг самых безопасных стран

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Как отмечают журналисты, в качестве критериев для составления списка рассматривались вероятность возникновения военного конфликта, уровень экономического развития и угрозы безопасности населения, а также вероятность возникновения природной катастрофы.

В тройку лидеров рейтинга помимо Исландии вошли Швейцария и Финляндия. В топ-10 также попали Португалия, Австрия, Норвегия, Катар, Сингапур, Дания и Новая Зеландия.

Россия заняла лишь 108-ю строчку. Как утверждают авторы материала, страна характеризуется высоким уровнем преступности и угрозы миру.

26 января портал Missosology представил рейтинг стран с самими красивыми женщинами на основе результатов международных конкурсов красоты. По итогам 2018 года первое место досталось Венесуэле.