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08:50 (мск), источник: Известия

Опубликован рейтинг самых безопасных стран

Исландия стала самой безопасной страной по версии журнала Global Finance, рейтинг опубликован на сайте издания.

Источник: Reuters

Как отмечают журналисты, в качестве критериев для составления списка рассматривались вероятность возникновения военного конфликта, уровень экономического развития и угрозы безопасности населения, а также вероятность возникновения природной катастрофы.

В тройку лидеров рейтинга помимо Исландии вошли Швейцария и Финляндия. В топ-10 также попали Португалия, Австрия, Норвегия, Катар, Сингапур, Дания и Новая Зеландия.

Россия заняла лишь 108-ю строчку. Как утверждают авторы материала, страна характеризуется высоким уровнем преступности и угрозы миру.

26 января портал Missosology представил рейтинг стран с самими красивыми женщинами на основе результатов международных конкурсов красоты. По итогам 2018 года первое место досталось Венесуэле.

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