Православная церковь Америки отказалась признать «новую церковь» Украины
Синод Православной церкви в Америке (ПЦА) не признал «новую церковь» Украины, говорится в письме, опубликованном на сайте американской церкви.
Синод Православной церкви в Америке (ПЦА) не признал «новую церковь» Украины, говорится в письме, опубликованном на сайте американской церкви.
Синод также постановил «продолжать признавать и поддерживать митрополита Онуфрия каноническим главой и предстоятелем Украинской православной церкви».
Кроме того, в постановлении отмечается, что в диптих (богослужебный порядок упоминания) не вносится никаких изменений и Православную церковь Америки официально об этом не просили.
Комментируя события на Украине, Синод ПЦА выразил «глубокую скорбь», передает RT.
Православная церковь в Америке получила статус независимой церкви (автокефалию) от Русской православной церкви в 1970 году.
Независимость ПЦА признают не все канонические православные церкви в мире. Константинопольский патриархат
9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии «новой церкви» на Украине, созданной на основе двух неканонических церквей.
В РПЦ подчеркнули, что данная бумага является результатом «неуемных политических и личных амбиций» и не имеет канонической силы.
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