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07:04 (мск), источник: Известия

Православная церковь Америки отказалась признать «новую церковь» Украины

Синод Православной церкви в Америке (ПЦА) не признал «новую церковь» Украины, говорится в письме, опубликованном на сайте американской церкви.

Синод также постановил «продолжать признавать и поддерживать митрополита Онуфрия каноническим главой и предстоятелем Украинской православной церкви».

Кроме того, в постановлении отмечается, что в диптих (богослужебный порядок упоминания) не вносится никаких изменений и Православную церковь Америки официально об этом не просили.

Также Синод призвал духовенство и верующих «сохранять трезвость и сдержанность в любых публичных обсуждениях этих вопросов».

Комментируя события на Украине, Синод ПЦА выразил «глубокую скорбь», передает RT.

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Православная церковь в Америке получила статус независимой церкви (автокефалию) от Русской православной церкви в 1970 году.

Независимость ПЦА признают не все канонические православные церкви в мире. Константинопольский патриархат по-прежнему считает ее частью РПЦ.

9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии «новой церкви» на Украине, созданной на основе двух неканонических церквей.

В РПЦ подчеркнули, что данная бумага является результатом «неуемных политических и личных амбиций» и не имеет канонической силы.

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Эксперты ответили на вопросы о ситуации на Украине и о ее возможных последствиях.

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