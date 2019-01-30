Православная церковь Америки отказалась признать «новую церковь» Украины

Синод также постановил «продолжать признавать и поддерживать митрополита Онуфрия каноническим главой и предстоятелем Украинской православной церкви».

Кроме того, в постановлении отмечается, что в диптих (богослужебный порядок упоминания) не вносится никаких изменений и Православную церковь Америки официально об этом не просили.

Также Синод призвал духовенство и верующих «сохранять трезвость и сдержанность в любых публичных обсуждениях этих вопросов».

Комментируя события на Украине, Синод ПЦА выразил «глубокую скорбь», передает RT.

Православная церковь в Америке получила статус независимой церкви (автокефалию) от Русской православной церкви в 1970 году.

Независимость ПЦА признают не все канонические православные церкви в мире. Константинопольский патриархат по-прежнему считает ее частью РПЦ.

9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии «новой церкви» на Украине, созданной на основе двух неканонических церквей.

В РПЦ подчеркнули, что данная бумага является результатом «неуемных политических и личных амбиций» и не имеет канонической силы.