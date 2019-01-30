Тайна Красной планеты. Ученые уверены, что на Марсе может быть жизнь

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Одни исследователи считают, что Марс в принципе необитаем, другие — что живые организмы надо искать в грунте под поверхностью. Весьма вероятно, что жизнь на Марс завезли с Земли.

Уже обитаем

«Если меня журналисты спрашивают, есть ли жизнь на Марсе, я отвечаю: уже есть. Невозможно стерилизовать космические аппараты абсолютно. Высшая степень стерилизации, насколько я знаю, достигает нескольких сотен микроорганизмов на квадратный метр. Понятно, что они есть и оказались очень живучими. Жизнь невероятно трудно создать, но так же трудно уничтожить», — заявил научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов, выступая на заседании президиума Российской академии наук в середине января этого года.

Слова астрофизика подтверждаются международными исследованиями. В 2014 году группа микробиологов изучила мазки, взятые с теплового экрана и бортовых приборов марсохода Curiosity сразу после процедуры его дезинфекции. Оказалось, что 65 видов бактерий пережили эту стерилизацию, а значит, отправились в космос на исследовательском аппарате.

Неизвестно, достигли ли микроорганизмы Красной планеты вместе с Curiosity в августе 2012 года, но, судя по их способности выживать в самых неблагоприятных условиях, вероятность очень высока.

В экспериментах эти бактерии (а среди них преобладают представители рода Bacillus) успешно переносили ультрафиолетовое бактерицидное излучение, высушивание, холод и экстремальные уровни кислотности.

Причем значительная часть выживала не благодаря крепкой оболочке, а из-за того, что вовремя адаптировалась к новым условиям, изменив метаболизм.

Одним безжизненный, другим гостеприимный

Если предположить, что земные микроорганизмы все-таки добрались до Марса — а это вполне реальный сценарий, учитывая, что в открытом космосе выживают тихоходки, лишайники, многие виды бактерий и археи, — то там их ждут не самые комфортные условия.

Средняя температура менее 55 градусов мороза по Цельсию, осадков, как и жидкой воды, нет, атмосферное давление в 160 раз ниже земного, а в грунте — опасные перхлораты: яды, убивающие все живое.

Именно они считаются одним из аргументов в пользу того, что Марс необитаем.

Однако в 2005 году ученые из Калифорнийского университета выяснили, что некоторые виды земных бактерий питаются перхлоратом. В 2011-м международная группа ученых обнаружила под поверхностью чилийской пустыни Атакама перхлоратную среду, а в ней — целые сообщества бактерий и архей.

Что касается убийственного марсианского уровня ультрафиолета, то и с ним некоторые земные микроорганизмы умеют справляться. В 2012 году немецкие ученые поставили эксперимент: лишайники Xanthoria elegans, собранные в Альпах на высоте 3500 метров, поместили в условия, близкие к марсианским. Исследователи воспроизвели температуру, состав атмосферы, грунт, давление и солнечное излучение. Лишайники не только продержались в таких условиях 34 дня, но и продолжали фотосинтезировать. От гибельного воздействия ультрафиолета их защищали особые пигменты, поглощавшие вредное излучение.

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Потенциальные марсиане

На роль потенциальных колонизаторов Марса могут претендовать и бактерии-экстремофилы (Carnobacterium), обнаруженные российскими учеными в сорокаметровых скважинах на полуострове Таймыр. В экспериментах, поставленных отечественными исследователями вместе с американскими коллегами, эти микробы выживали при очень низких температурах и давлении, которое в 144 раза было ниже привычного земного. В таких суровых условиях бактерии продолжали расти и размножаться, хотя и очень медленно.

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Более того, один из штаммов — WN 1359 — чувствовал себя намного лучше в условиях, приближенных к марсианским, чем при земных значениях температур, давлении и уровнях кислорода.

В похожих опытах американских астробиологов комфортно себя чувствовали другие организмы — метаногены. Эти археи могут жить в бескислородных условиях и в качестве побочного продукта метаболизма образуют метан.

Ученые несколько раз замораживали археи видов Methanothermobacter wolfeii, Methanobacterium formicicum, Methanosarcina barkeri, Methanococcus maripaludis, а потом давали им оттаивать. Так исследователи имитировали характерный для Красной планеты суточный перепад температур. Кроме того, организмы помещались под давление в 160 раз ниже земного. В таких условиях метаногены продолжали питаться, расти и размножаться. По мнению авторов работы, их эксперимент указывает на то, что археи вполне способны выжить под марсианским грунтом, тем более что в атмосфере планеты есть метан.

Метан указующий

Впервые метан на Марсе обнаружили в 1969 году с борта зонда «Маринер-7», но тогда это открытие посчитали ложным срабатыванием. Повторно марсианский метан открыла в 2003 году группа астрономов под руководством Владимира Краснопольского с помощью телескопа CFHT, установленного на Гавайских островах. В 2013-м наличие этого газа в атмосфере планеты подтвердил марсоход Curiosity.

Метан считается одним из биомаркеров, указывающих на присутствие жизни на планете.

На Земле почти все запасы этого газа в атмосфере носят биологическое происхождение — его вырабатывают анаэробные метаногены, живущие в заболоченных местах, а также в кишечнике млекопитающих. Этот газ может выделяться и при извержении вулканов или разложении остатков растений.

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Сегодня часть исследователей выступает за небиологическое происхождение марсианского метана. Хотя действующие вулканы на Красной планете пока не обнаружены, источником метана могут быть газовые клатраты — особые соединения с включенными в них молекулами метана, спрятанными под поверхностью планеты.

Некоторые ученые склоняются к тому, что метан может быть результатом активности живых организмов — либо местных, марсианских, либо привезенных с Земли. В пользу первого предположения говорят обнаруженные в прошлом году объекты, напоминающие цианобактериальные маты на Земле. В пользу второго — живучесть земных микробов и то, что при отправке первых аппаратов на Марс в 70-х годах прошлого века не придавали большого значения их тщательной стерилизации.

Руководитель лаборатории активной диагностики отдела физики планет и малых тел солнечной плазмы ИКИ РАН Георгий Манагадзе в разговоре с РИА Новости пояснил, что не исключает возможности занесения на Марс земных форм жизни:

Почему бы и нет? Наши микробы вполне уже могут быть там. И в дальнейшем это сильно осложнит исследование соседней планеты. Ведь если на Марсе была своя форма жизни — а я все-таки верю, что эта планета обитаема, — то нам будет трудно отличить ее от земной, потому что отношения биогенных элементов у них должны быть одни и те же.