Как выглядит самый одинокий остров в мире (фото)
Почти вся его площадь покрыта ледниками.
Почти вся его площадь покрыта ледниками.
В Южной части Атлантики находится необитаемый остров Буве. Этот небольшой клочок земли с размерами 9,5 на 6,5 километров иногда называют «самым одиноким местом на Земле». Все потому, что в радиусе тысяч километров от Буве нет ни одного населенного пункта.
Собственно, самым близким заселенным «соседом» острова Буве является городок Эдинбург Семи Морей. Его население около 250 человек, а находится онв северной части острова
Остров Буве имеет вулканическое происхождение, а его центром является кратер потухшего вулкана. По данным ученых, последнее извержение здесь было около двух тысяч лет назад. Сейчас 93% площади острова занимают ледники, а средняя температура воздуха здесь составляет около -1 градуса.
На данный момент остров является зависимой территорией Норвегии.
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