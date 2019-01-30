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11:14 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как выглядит самый одинокий остров в мире (фото)

Почти вся его площадь покрыта ледниками.

В Южной части Атлантики находится необитаемый остров Буве. Этот небольшой клочок земли с размерами 9,5 на 6,5 километров иногда называют «самым одиноким местом на Земле». Все потому, что в радиусе тысяч километров от Буве нет ни одного населенного пункта.

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Собственно, самым близким заселенным «соседом» острова Буве является городок Эдинбург Семи Морей. Его население около 250 человек, а находится онв северной части острова Тристан-да-Кунья в 2270 километрах на север от Буве.

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Остров Буве имеет вулканическое происхождение, а его центром является кратер потухшего вулкана. По данным ученых, последнее извержение здесь было около двух тысяч лет назад. Сейчас 93% площади острова занимают ледники, а средняя температура воздуха здесь составляет около -1 градуса.

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Из-за неприветливого климата с туманами, сильными ветрами и тучами, а также из-за своей удаленности остров абсолютно непригоден для жизни людей. Из растений тут тоже встретишь только мхи и лишайники. А вот птицы и животные это место полюбили. На острове гнездятся более 10 видов морских птиц, более 100 тысяч пингвинов разных видов, морских котиков и тюленей, а в окружающих водах водятся касатки и горбатые киты. В 1971 году остров Буве получил статус заповедника.

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На данный момент остров является зависимой территорией Норвегии.

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