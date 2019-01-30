Где находятся и как выглядят самые тяжелые деньги в мире (фото)
Вес некоторых из «монет» достигает 4 тонн.
Вес некоторых из «монет» достигает 4 тонн.
Пока весь мир стремительно переходит от металлических монет и бумажных денег на карточную систему и виртуальные платежные средства, жители острова Яп гордятся своими деньгами из камня.
Несмотря на то, что сейчас на острове официальной валютой является американский доллар, Яп известен именно благодаря своим традиционным и самым тяжелым деньгам в мире.
На самом деле остров Яп — это группа из четырех островов, которые расположены так близко друг к другу, будто это одна сплошная территория. Эти острова входят в состав Федеративных Штатов Микронезии и расположены в западной части Тихого океана.
Яп знаменит во всем мире как остров каменных денег, которые также называют камнями Раи (Rai stones) или фие. Это большие круглые диски, вырезанные из известняка с отверстием посередине.
Размеры каменных денег не регламентированы. Есть совсем маленькие «монеты» диаметром 3,5 сантиметров, а самые большие достигают 3,6 метров и имеют толщину до 50 сантиметров и вес около 4 тонн. Примечательно, что на острове Яп нет известняка, поэтому каменные круги добывали и привозили с соседних островов, вплоть до Новой Гвинеи.
Ученые полагают, что каменные деньги впервые появились на острове в 6 веке нашей эры, но широко использовать их начали только с 11 по 15 века. Интересно, что
Каменные деньги используют в качестве платежного средства и сейчас. Правда, только в церемониальном обмене: например, при заключении брака или в качестве компенсации за нанесенный ущерб. А также во время праздников и фестивалей и для развлечения туристов.
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