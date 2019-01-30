Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Угрозы в адрес РФ: Совет Европы решился на отчаянный шаг
В США испытали российские «Торы»
Нюша вышла из декретного отпуска
Асмус снимается с Янковским на Мальдивах
Дома на месте Ховринской больницы начнут строить в скором времени
«Белочка», «Ромашка», «Цитрон»Путеводитель по популярным советским конфетам
Сатановский: Шойгу дал «минут 20» на ликвидацию угрозы от США
Суд вынес вердикт по делу Александра Реввы
Ходченкова, Тарасова, Петров: звезды на премии «Золотой орел»
Собчак объяснила, почему сорвала съемки ток-шоу на НТВ
«Манчестер Сити» проиграл «Ньюкаслу» в АПЛ
«Пусть не прячется». В Америке хотят правды от Панарина
Анна Семенович примерила соломенную шляпу и воздушное платье
Вера Брежнева показала, как принимает ванну прямо на улице
В России появились «молниеносные» знаки: что это и как бороться
«Мерседес» сделал идеальную игрушку для взрослых
В Китае построили самый большой аэропорт мира, и он прекрасен
В России признали провал «деревянной» ипотеки
Фоторепортажи
16От Путятина до Путина
8Ниагарский водопад замерз из-за морозов
12:58 (мск), источник: Моя Планета

Забытые русские профессии: кого целовал целовальник

Кого целовали целовальники? От чего офонаревали фонарщики? Чем благоухал золотарь? Что курили дегтекуры? Рассказываем.

Фонарщик

В 1718 году Петр I издал указ об уличном освещении города Санкт-Петербурга. Сказано — сделано. Набрали специальных людей, каждый из которых обслуживал 15 светильников: зажигал, гасил, чистил, заправлял, менял прогоревший фитиль.

Новость
«Вы знаете меня по коронной фразе»: в Сети собирают стереотипы о профессиях

Первые фонари горели лишь до полуночи и только в безлунные ночи. Всего не более 18 в месяц, и только с сентября по май. Заправлялось это чудо техники конопляным маслом: «для пищи приятного вкуса, но горит не так светло, потому что оно сделано из сырых коноплей, другого же, из сухих коноплей, в привозе нет». Фонарщики справедливо считали, что грех добру пропадать, раз все равно горит так себе, и часть фонарной заправки уходила к семейному столу.

Было у фонарей того времени и еще одно свойство: они брызгались. «Далее, ради бога, далее от фонаря! И скорее, сколько можно скорее проходите мимо. Это счастие еще, если отделаетесь тем, что он зальет щегольской сюртук ваш вонючим своим маслом», — предостерегал Гоголь в «Невском проспекте».

Через столетие с лишним на смену маслу пришел спирт. Нелегкая работа фонарщика, которому от столба к столбу с грузом приходилось проходить в день около 6 км, приобрела дополнительную прелесть.

Пока он совершал свой привычный обход, спирта для фонарей становилось все меньше, а в животе фонарщика его, наоборот, плескалось все больше. Так и появилось выражение «офонареть».

Власти хищения государственной собственности не поняли и стали добавлять в спирт сильно пахнущую жидкость. Для эксперимента заведовавший городским освещением брандмайор Беринг позвал к себе известного любовью к спиртному подчиненного. Смешал «коктейль», поднес ему и поинтересовался: «Ну как?» А в ответ услышал: «Ничего, ваше превосходительство! Крепенько, а так пить можно».

В 1863 году на улучшение уличного освещения был объявлен конкурс. Его выиграл француз Баталь, победив русское изобретение — фонарь, работавший на сосновых шишках, — предложивший использовать керосин. На улицах стало светлее, модно одетые люди полюбили совершать вечерний моцион — теперь уже можно было разглядеть друг друга. Ну, а дальше прогресс понесся вскачь и вскоре люди уже жить не могли без электричества. Фонари стали включаться автоматически, и работа фонарщика потеряла актуальность.

Губной целовальник

Странное название таило под собой весьма прозаическую сущность: целовальниками назывались люди, отвечающие за сбор податей, торговых и таможенных пошлин, выполнение судебных решений. Это прапрадедушки наших налоговиков, таможенников и судебных приставов. Выбирали на этот пост в уездах и посадах самых достойных всем миром. При вступлении в должность кандидат целовал крест, обязуясь служить честно.

Новость
Как выглядит самая красивая в мире девушка-дальнобойщик

Первое упоминание о целовальниках встречается в Судебнике 1497 года. До XVII века они действовали самостоятельно, помогая земским, губным старостам ловить воров и разбойников, собирать подати и т. д., а после Смутного времени перешли в разряд чиновников, но без их прав.

Мало того, от целовальников требовались гарантии, что сборы из года в год не будут уменьшаться. Если же это случалось, недоимка ложилась на плечи целовальника в качестве его личного долга в казну.

Считается, что прилагательное «губной» применительно к целовальникам возникло в связи с помощью в поимке воров и разбойников, которых потом отправляли на каторгу или казнили. Они, стало быть, помогали преступников губить. Правда, по мнению Николая Карамзина, слово «губа», в древнем немецком праве означавшее усадьбу, перенеслось на отечественную почву как «волость» или «ведомство».

С XIX века целовальниками стали называть людей, также клянущихся в своей честности на кресте, но совсем по другому поводу. Это были торговцы винных лавок, клятвенно обещавшие не разбавлять вино.

Золотарь

Золотари были в городе людьми важными и необходимыми, и платили им немало. Но женщины от них отворачивались, сморщив нос: уж слишком дурно пахло. Немудрено, ведь золотарям по долгу службы приходилось постоянно иметь дело с нечистотами.

Новость
Билл Гейтс представил в Китае туалет, работающий без воды

В обязанности «санитаров города» входили очистка отхожих мест и поддержание порядка на улицах, где, помимо конского навоза, скапливались выливаемые прямо из окон помои и мусор. Очищались выгребные ямы с помощью ковша, содержимое сливалось в бочку и ночью торжественно вывозилось за городскую черту. Горожане в шутку называли содержимое «ночным золотом», отсюда и пошло название «золотарь».

Гиляровский описывал такую картину. По темным улицам (фонари погашены по случаю лунной ночи) тащится обоз десятка в полтора телег с бочками. В бочках плещется зловонная жижа, выплескивающаяся на каждой неровности. На веревочном сиденье между лошадью и бочкой дремлет золотарь. Тащится обоз по главной улице — Тверской, мимо губернаторского дома. Вдруг откуда ни возьмись пожарные: «Дрожат камни мостовой, звенят стекла и содрогаются стены зданий. Бешеная четверка с баграми мчится через площадь по Тверской и Охотному Ряду, опрокидывая бочку, и летит дальше… Бочка вверх колесами. В луже разлившейся жижи барахтается “золотарь”».

Так что от запаха было никуда не деться и на главной улице. Да что там, и про Красную площадь в 1870-х годах газеты писали: «С какой стороны ни подойдешь к ней — надо зажать нос».

В 1887 году начали разрабатывать проект канализации. В пойме Москвы-реки у жителей деревни Марьино выкупили землю и устроили на этом месте Люблинские поля орошения. 30 июля 1898 года заработала первая очередь московской канализации, обслуживающая 219 домов. И золотари превратились в ассенизаторов.

Дегтярь

Деготь в старые времена был вещью универсальной. С его помощью лечили всё.

Новость
Дубинкой по голове. Дикие методы лечения прошлых лет

Вот что писалось в одном старинном лечебнике: «Удивительные качества дегтярной воды особливо видны при лечении “антонового огня” (гангрены)… Она излечивает также злокачественную рожу, разрежает запоры, залечивает наружные и внутренние язвы, исцеляет от мокротных простудных болезней, от сухотки, колотья в боку, от воспаления легких, чрезвычайно целебна при худокровности, худосочности, судорогах». Также дегтярная вода помогала при «расслаблении членов и ломотах».

Позже березовый деготь активно использовался в косметических изделиях. Так, мыло, имеющее специфический запах и малоаппетитный цвет, считалось панацеей в деле восстановления волос, избавления от перхоти и вшей. Без дегтя не обходилось производство черной юфти (особая выделка кожи), из которой изготавливали обувь и сбруи. Им промазывали венцы деревянных срубов, чтоб защитить от влаги, смазывали замки и оси колес. Сосновым дегтем («вар» или «смола») просмаливали лодки и канаты.

Так что понятно: профессия дегтекура (или дегтяря) была востребованной и почитаемой. Этнограф Андрей Шустиков, путешествовавший в конце XIX века по Вологодской губернии, в своем очерке «Троичина Кадниковского уезда» рассказал об устройстве дегтярных заводов и упадке промысла.

Березовый деготь добывался из бересты, которую обдирали с 10 по 30 июня, а «корчение пней» для соснового дегтя происходило весной. Сооружение завода, по мнению этнографа, было под силу каждому:

Устраивается род сарая… затем в этом сарае сбиваются из глины печи, на верх каждой печи вделываются 4 глиняных куба… в один конец такого куба вделываются трубы для дегтя — из листового железа, а для смолы — из осинового дерева. Трубы из кубов проходят через холодильник (чан, наполненный льдом или снегом) в ушаты.

Из каждого куба получалось в сутки чистой смолы около 1 пуда, а дегтя — около 30 фунтов. Этот объем в исследуемой местности обеспечивали 200 частных заводов. Кажется, немало. Но профессия вымирает, доход падает. Если 10−12 лет назад ежегодно выкуривалось до 200 000 пудов, то сейчас едва ли 80 000, а доход населения сократился в четыре раза. Виноваты железные дороги и нефть. «Такой быстрый упадок… объясняется тем, во 1-х, что в настоящее время всюду в России проведены железные дороги и, следовательно, на смазку колес, по упадку извощичьего промысла, дегтя и смолы требоваться не стало, а во 2-х — открытие на Кавказе громадного количества нефти, заменившей собой наш деготь», — пишет Шустиков. Со временем эта профессия, как и первые три, исчезла совсем.

 В Тасмании нашли самое высокое лиственное дерево в мире
Собаки помогают пассажирам с аэрофобией в аэропорту Сиднея
СКР назвал причину задержания сенатора от Карачаево-Черкесии
Задержан отец сенатора Арашукова
Где находятся самые тяжелые деньги в мире (фото)
Как выглядит самый одинокий остров (фото)
Макгрегор отреагировал на полугодовую дисквалификацию
Оппозиция обвинила Мадуро в попытке вывезти золото в Россию
Расизм и бандитский разгул: как живут американские тюрьмы
Спорт
«Манчестер Сити» проиграл «Ньюкаслу» в АПЛ «Манчестер Сити», потерпевший четвертое поражение в этом чемпионате, с 56 очками занимает второе место в турнирной таблице
Hi-Tech
На околоземной орбите нашли «пустое ведро для мусора» И вокруг планеты полно такого «добра».
Авто
Lada за миллион: названа точная цена самой дорогой «Весты» Марка Lada опубликовала прайс-лист на Lada Vesta Sport — самую «горячую» версию тольяттинского седана
Кино
Асмус снимается с Янковским на Мальдивах Актеры получили главные роли в экранизации романа Дмитрия Глуховского «Текст»
Недвижимость
Радиация на дому: бытовые предметы, которые вас облучают
Назван любимый район московских новоселов
Власти отказались списывать долги россиян за услуги ЖКХ
«Девяток яиц» добрался до рынка жилья
Популярные темы на «Детях»
Светская жизнь. 693
что хорошего? 293
Ваше мнение 224
Вы бы давали АБ? 200
Леди
5 трендов пластической хирургии Пластический хирург рассказывает, почему за пластикой больше не принято ездить в дальние страны за какими операциями гоняются мужчины.
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
Как быстро удалить старые обои со стены
5 главных элементов тёплой и уютной спальни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь